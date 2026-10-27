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zukunftsbilanzen.de
27.10.2026 06:46 Uhr
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Desert Gold vor dem Sprung, Adidas und Deutsche Börse mit neuen Prognosen: Drei aussichtsreiche Aktien im Check

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Desert Gold Ventures Inc. Obwohl der Goldpreis zuletzt stärker korrigierte, steht die Aktie von Desert Gold womöglich vor einem längerfristigen Aufwärtstrend. In Mali steht die Inbetriebnahme der zukunftsträchtigen Schwerkraftanlage dem Vernehmen nach unmittelbar bevor. Die erste Goldgewinnung könnte eine Neubewertung für die Aktie einleiten. Adidas meldet derweil Rekordzahlen, während die Deutsche Börse erneut die Prognose erhöht. Drei Titel mit starken Kurstreibern, aber sehr unterschiedlichen Chancen und Risiken. Wir stellen das Trio im Aktien-Check näher vor.

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Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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