Desert Gold vor dem Sprung, Adidas und Deutsche Börse mit neuen Prognosen: Drei aussichtsreiche Aktien im Check

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Desert Gold Ventures Inc. Obwohl der Goldpreis zuletzt stärker korrigierte, steht die Aktie von Desert Gold womöglich vor einem längerfristigen Aufwärtstrend. In Mali steht die Inbetriebnahme der zukunftsträchtigen Schwerkraftanlage dem Vernehmen nach unmittelbar bevor. Die erste Goldgewinnung könnte eine Neubewertung für die Aktie einleiten. Adidas meldet derweil Rekordzahlen, während die Deutsche Börse erneut die Prognose erhöht. Drei Titel mit starken Kurstreibern, aber sehr unterschiedlichen Chancen und Risiken. Wir stellen das Trio im Aktien-Check näher vor.Den vollständigen Artikel lesen ...
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