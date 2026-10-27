DJ ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 28. Oktober
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn bzw. -ende am 28. Oktober in Kraft:
=== + MDAX - NEUAUFNAHME zum Handelsbeginn am 28.10.2026 - TK Accelis Group AG & Co KGaA + MDAX - HERAUSNAHME zum Handelsende am 28.10.2026 - TK Accelis Group AG & Co KGaA ===
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DJG/flf
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October 27, 2026 01:20 ET (05:20 GMT)
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