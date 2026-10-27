Tel Aviv - In Israel hat am Dienstagmorgen die mit Spannung erwartete Parlamentswahl begonnen. Mehr als 12.000 Wahllokale öffneten am Morgen ihre Türen für die insgesamt rund 7,3 Millionen Wahlberechtigten.
Laut den jüngsten Umfragen ist ein enges Rennen zwischen den Lagern um Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seinem Herausforderer Gadi Eizenkot zu erwarten. Ob der rechtsreligiöse Block Netanjahus oder das Mitte-Rechts-Bündnis von Eizenkot eine absolute Mehrheit erreichen können, ist unklar. Die Regierungsbildung dürfte in der Folge schwierig werden.
Das israelische Parlament besteht aus insgesamt 120 Abgeordneten. Es gilt eine 3,25-Prozent-Hürde für den Einzug in die Knesset. Mit ersten Prognosen und Hochrechnungen wird kurz nach Schließung der Wahllokale um 21 Uhr deutscher Zeit gerechnet.
Laut den jüngsten Umfragen ist ein enges Rennen zwischen den Lagern um Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seinem Herausforderer Gadi Eizenkot zu erwarten. Ob der rechtsreligiöse Block Netanjahus oder das Mitte-Rechts-Bündnis von Eizenkot eine absolute Mehrheit erreichen können, ist unklar. Die Regierungsbildung dürfte in der Folge schwierig werden.
Das israelische Parlament besteht aus insgesamt 120 Abgeordneten. Es gilt eine 3,25-Prozent-Hürde für den Einzug in die Knesset. Mit ersten Prognosen und Hochrechnungen wird kurz nach Schließung der Wahllokale um 21 Uhr deutscher Zeit gerechnet.
© 2026 dts Nachrichtenagentur