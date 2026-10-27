Erwarteter Anstieg des Betriebsgewinns 2026 auf CHF 115 Mio. (zuvor CHF 70 Mio.), getragen von höher als erwarteten Cresemba- und Zevtera-basierten Umsätzen in Höhe von CHF 250 Mio. (zuvor CHF 210 Mio.)

Ziel für kumulativen Cashflow für «Agenda 2030» auf CHF 650 Mio. angehoben (zuvor CHF 600 Mio.)

Updates zum Design des klinischen Spätphasen-Entwicklungsprogramms für Ceftibuten-Ledaborbactam und zu Fortschritten in den Phase-3-Studien mit Fosmanogepix

Capital Markets Day am 28. Oktober 2026

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Allschwil, 27. Oktober 2026

Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil (SIX: BSLN), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten und dem Ziel, Patientinnen und Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze erkrankt sind, gab heute die Anhebung seiner Finanzprognose für das Gesamtjahr 2026 bekannt sowie die Erhöhung des Zielwerts für den kumulativen Cashflow aus den vermarkteten Produkten für den Zeitraum 2026-2030 im Rahmen der strategischen Initiative «Agenda 2030». Vor dem morgigen Capital Markets Day in Zürich gab das Unternehmen zudem Updates zu den Fortschritten in seinen klinischen Spätphasen-Programmen für Ceftibuten-Ledaborbactam und Fosmanogepix.

David Veitch, Chief Executive Officer von Basilea, sagte: «Die anhaltend positive Entwicklung unseres kommerziellen Geschäfts stärkt das finanzielle Fundament unserer «Agenda 2030» und erweitert unsere Möglichkeiten, weiter in zukünftiges Wachstum zu investieren. Bis 2030 wollen wir ein diversifiziertes Geschäft mit vier kommerzialisierten Produkten und einer führenden Forschungs- und Entwicklungspipeline im Bereich Antiinfektiva etablieren. Wir freuen uns darauf, Investoren, Analysten und Medienvertretern an unserem morgigen Capital Markets Day in Zürich unseren Weg in die nächste Wachstumsphase von Basilea vorzustellen.»

Adesh Kaul, Chief Financial Officer, ergänzte: «Das weiterhin starke Wachstum von Cresemba unterstreicht die Qualität und die Dauerhaftigkeit unseres kommerziellen Geschäfts. Wir rechnen damit, deutlich höhere Meilensteinzahlungen zu erhalten. Dies ermöglicht uns, unsere Gesamtjahresprognose für die Cresemba- und Zevtera-basierten Umsätze in 2026 gegenüber unserer bisherigen Guidance deutlich um 19% auf CHF 250 Mio. anzuheben. Angesichts der anhaltend positiven Dynamik von Cresemba erhöhen wir auch unser «Agenda-2030»-Ziel für den kumulierten Cashflow aus Cresemba und Zevtera von CHF 600 Mio. auf CHF 650 Mio. Dieser verbesserte Ausblick stärkt unsere Fähigkeit, zukünftige Wachstumsinitiativen zu finanzieren.»

Als Update zum klinischen Spätphasen-Entwicklungsprogramm für Ceftibuten-Ledaborbactam sagte Chief Medical Officer Dr. Marc Engelhardt: «Unsere kürzlichen Gespräche mit der FDA und der EMA haben uns mehr Klarheit über den optimalen klinischen Entwicklungspfad für Ceftibuten-Ledaborbactam sowie über das für das angestrebte Produktprofil erforderliche Datenpaket geschaffen. Unser Ziel ist eine breite und nicht auf bestimmte Patientengruppen eingeschränkte Anwendung bei Patientinnen und Patienten mit komplizierten Harnwegsinfektionen. Folglich planen wir nun eine kombinierte Phase-2/3-Studie im Rahmen eines einzigen Studienprotokolls, das heisst ohne eine zusätzliche, konfirmatorische Phase-3-Studie. Der Studienstart ist weiterhin für Mitte 2027 vorgesehen. Dieser Ansatz erfordert weniger Studienteilnehmer als zwei separate Phase-3-Studien. Erste Daten aus dem Phase-2-Teil der Studie könnten so bereits Ende 2028 zur Verfügung stehen. Derzeit fokussieren wird uns darauf, die verbleibenden Vorbereitungen abzuschliessen, darunter die Finalisierung des Protokolls für die Phase-2/3-Studie, den Abschluss der laufenden Phase-1-Studie, die weitere Daten zur Verträglichkeit und Sicherheit liefert1, ergänzende PK/PD-Analysen sowie die Bereitstellung des klinischen Studienmaterials.»

Zu den Fortschritten in den Phase-3-Studien mit Fosmanogepix2, 3 ergänzte er: «Unser globales Phase-3-Programm für Fosmanogepix schreitet in Richtung der für Mitte 2028 erwarteten Studienergebnisse voran. Die Rekrutierung für die Salvage-Therapie-Kohorte der Studie zu invasiven Schimmelpilzinfektionen wurde erfolgreich abgeschlossen und damit ein wichtiger Meilenstein des Programms erreicht. In den übrigen Kohorten dieser Studie sowie in der Studie zu invasiver Candidiasis wird die Rekrutierung fortgesetzt. Unser Ziel ist es, das Potenzial von Fosmanogepix bestmöglich auszuschöpfen und für den Markteintritt die breitestmögliche Zulassung anzustreben. Daher planen wir, die Ergebnisse beider Phase-3-Studien gemeinsam in die ersten Zulassungsanträge einzubeziehen.»

Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 erhöht und kumulatives Cashflow-Ziel der «Agenda 2030» angehoben

Basilea gibt folgende aktualisierte Guidance für das Geschäftsjahr (GJ) 2026 gegenüber GJ 2025:





(in CHF Mio. / Prozent) GJ 2026

aktualisierte

Guidance GJ 2026

bisherige

Guidance GJ 2025

Actuals Cresemba- und Zevtera-basierte Umsätze ~250 ~210 194.4 Umsatz gesamt ~310 (Anstieg um ~33%) Anstieg um ~15% 232.4 Forschungs- und Entwicklungsaufwand ~125 (Anstieg um ~18%) Anstieg um ~20% 105.9 Betriebsgewinn ~115 (Anstieg um ~123%) Anstieg um ~40% 51.5

Für die Cresemba- und Zevtera-basierten Umsätze wird nun ein Anstieg auf CHF ~250 Mio. erwartet (gegenüber der bisherigen Guidance von CHF ~210 Mio.), mit einem Mittelzufluss von CHF ~215 Mio. (gegenüber der bisherigen Guidance von CHF ~180 Mio.). Meilensteinzahlungen werden nun in Höhe von CHF ~65 Mio. erwartet (gegenüber der bisherigen Guidance von CHF ~35 Mio.).

Im Rahmen der «Agenda 2030» erhöht sich damit der erwartete kumulierte Cashflow aus Cresemba und Zevtera für den Zeitraum 2026 bis 2030 auf CHF 650 Mio. (bisher: CHF 600 Mio.).

Basilea richtet morgen, am 28. Oktober 2026, einen Capital Markets Day aus

Die Veranstaltung bietet einen umfassenden Einblick in die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie in die wichtigsten Werttreiber. Neben Beiträgen des Managements werden auch externe Experten Einblicke in aktuelle Entwicklungen geben. Für weitere Details zur Agenda und zur Registrierung besuchen Sie bitte https://basilea-cmd.com/E4A948

Über Basilea

Basilea ist ein im Jahr 2000 mit Hauptsitz in der Schweiz gegründetes biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten. Unser Ziel ist es, innovative Medikamente zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten, um Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze erkrankt sind. Mit Cresemba und Zevtera haben wir erfolgreich zwei Medikamente für den Einsatz im Spital auf den Markt gebracht: Cresemba zur Behandlung von invasiven Pilzinfektionen und Zevtera zur Behandlung bakterieller Infektionen. Zudem verfügen wir über ein Portfolio präklinischer und klinischer Antiinfektivaprogramme. Basilea ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (Börsenkürzel SIX: BSLN). Besuchen Sie bitte unsere Webseite basilea.com.

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete Aussagen wie «glauben», «annehmen», «erwarten», «prognostizieren», «planen», «können», «könnten», «werden» oder ähnliche Ausdrücke betreffend Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil und ihrer Geschäftsaktivitäten, u.a. in Bezug auf den Fortschritt, den Zeitplan und den Abschluss von Forschung und Entwicklung sowie klinischer Studien mit Produktkandidaten. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Fosmanogepix und Ceftibuten-Ledaborbactam

Diese Projekte werden anteilig mit Bundesmitteln des US-Gesundheitsministeriums (HHS), Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR), Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) finanziert. Fosmanogepix unter der OT-Nummer 75A50124C00033 und Ceftibuten-Ledaborbactam unter der Vertragsnummer 75A50123C00050. Die Verträge und die Finanzierung durch US-Bundesmittel stellen keine Zustimmung zu Studienergebnissen oder Empfehlung für das Produkt oder das Unternehmen dar.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Peer Nils Schröder, PhD

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Basilea Pharmaceutica International AG, Allschwil

Hegenheimermattweg 167b

4123 Allschwil

Schweiz



Telefon



+41 61 606 1102



E-Mail media_relations@basilea.com

investor_relations@basilea.com

Diese Ad hoc-Mitteilung ist unter www.basilea.com abrufbar.

Quellenangaben

ClinicalTrials.gov-Identifier: NCT06733675 FAST-IC (Fosmanogepix Against Standard-of-care Treatment in Invasive Candidiasis: ClinicalTrials.gov-Identifier: NCT05421858 FORWARD-IM (FOsmanogepix study Run Worldwide as Antifungal treatment in Resistant Disease caused by Invasive Molds): ClinicalTrials.gov-Identifier: NCT06925321

Anhang