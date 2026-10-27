DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EZB - Jetzt schaltet sich der Bundeskanzler ein. Friedrich Merz (CDU) hat kürzlich die beiden Favoriten für die nächste Präsidentschaft der Europäischen Zentralbank (EZB) persönlich zu Bewerbungsgesprächen getroffen: erst den Niederländer Klaas Knot, dann den Spanier Pablo Hernández de Cos. Damit hat Merz das mächtigste Amt der Euro-Zone zur Chefsache gemacht, wie das Handelsblatt von mit der Sache vertrauten Personen erfuhr. Es ist eines von zahlreichen Indizien, dass die Entscheidung über die Neubesetzung der EZB-Spitze naht - und gleichzeitig über die künftige Rolle Deutschlands. (Handelsblatt)

ENTEIGNUNGEN - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hat mit Skepsis auf Eckpunkte von Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) für ein neues Investitionsschutzgesetz reagiert, mit dem die Vergesellschaftung von Wohnungen im Besitz großer Unternehmen erschwert werden soll. "Es gibt jetzt ein Eckpunktepapier, das einen möglichen Weg aufzeigt. Aber es gibt noch viele Fragezeichen - und natürlich ist die Debatte nicht zu Ende", sagte Hubig dem Kölner Stadt-Anzeiger. "Ich nehme die verfassungsrechtlichen und politischen Bedenken gegen das Vorhaben ernst." Gleichzeitig sicherte Hubig zu, sich koalitionstreu zu verhalten. "Wenn etwas im Koalitionsausschuss beschlossen wurde, dann sind alle gut beraten, sich konstruktiv einzubringen und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten", sagte sie. (Kölner Stadt-Anzeiger)

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October 27, 2026 01:51 ET (05:51 GMT)

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