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Lawson 5 am westlichen Rand des Prairie Evaporite hat ein aktives, produktives natürliches Wasserstoffsystem in einem 30 km entfernten Step-out-Bereich von den ersten vier Bohrlöchern innerhalb des Lawson-Komplexes nahe Central Butte im südzentralen Saskatchewan bestätigt. Derzeit laufen Bohrarbeiten an Lawson 6, 8 km südöstlich davon.

Parallel zu den fortgesetzten, auf Entdeckungen ausgerichteten Bohrungen hat MAX Power sein Komplettierungsprogramm begonnen, beginnend mit dem Zielgebiet Bracken im Südwesten der Provinz. In Kürze sollen umfassende Tests bei Lawson folgen, um die weltweit erste groß angelegte kommerzielle Entdeckung einer neuen Primärenergiequelle zu bestätigen.

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Regina, SK - 26. Oktober 2026 - Max Power Mining Corp. ("Max Power" oder das "Unternehmen") (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF) freut sich, mitteilen zu können, dass Bohrungen am Standort "Lawson 5", einem 30 km entfernten Step-out von der ursprünglichen Lawson-Entdeckung von natürlichem Wasserstoff in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, das Vorhandensein eines Systems mit natürlichem Wasserstoff entlang des westlichen Randes des Prairie-Evaporit-Gebiets bestätigt haben und dass derzeit etwa 8 km südöstlich dieser neuen Entdeckung eine Folgebohrung (Lawson 6) durchgeführt wird.

Das Ausmaß des Potenzials für natürlichen Wasserstoff in Saskatchewan wird unter anderem durch die Tatsache unterstrichen, dass MAX Power nun aktive, generative Systeme für natürlichen Wasserstoff in drei unterschiedlichen Gebieten bestätigt hat, die bis zu 365 Kilometer voneinander entfernt sind und sich über den zentralen und südlichen Teil der Provinz erstrecken - vom westlichen Rand des Prairie Evaporite im Südwesten über den Lawson-Komplex (Lawson 1 bis 4) bis zum Zielgebiet Bracken im äußersten Südwesten nahe der Grenze zu Montana. Zudem wurde gerade ein Fertigstellungsprogramm in Bracken gestartet, und die Teams werden nächste Woche nach Norden aufbrechen, um im Rahmen des intensivierten kommerziellen Validierungsprogramms von MAX Power den Lawson-Komplex auf Durchfluss, Konzentrationen und Volumen zu untersuchen.

Highlights

Lawson 5 wurde nach dem Bohren bis zu einer Gesamttiefe von 2.175 Metern erfolgreich verrohrt und wird Teil des bevorstehenden Lawson-Fertigstellungsprogramms sein (62 Meter Bohrkern zur Analyse geborgen);

Der unterste Teil des Deadwood- und präkambrischen Grundgesteinskomplexes bei Lawson 5 weist deutlich ausgeprägtere Eisen-Redox-, Alterations- und Serpentinisierungsreaktionen auf als bisher bei Lawson beobachtet, darunter eine starke Hämatit-Oxidation, die mit erhöhten Konzentrationen an natürlichem Wasserstoff entlang subvertikaler Verwerfungen innerhalb eines Pakets exotischer Terran-Muttergesteine einhergeht;

Das Lower Interlake oberhalb der Deadwood-Formation weist heliumprospektive Zonen auf, die im Rahmen der Fertigstellungsarbeiten auf ihr Testpotenzial hin untersucht werden sollen.

Steve Halabura, Chefgeowissenschaftler bei MAX Power, kommentierte: "Die Pionierarbeit von MAX Power im Bereich des natürlichen Wasserstoffs begeistert und verblüfft unser geologisches Team immer wieder aufs Neue. Ob wir bei L-5 auf ein völlig eigenständiges System für natürlichen Wasserstoff gestoßen sind oder ob dieses mit dem Lawson-Komplex verbunden ist, wird sich durch weitere Bohrungen und geophysikalische Arbeiten zeigen, die wir durchführen werden, um unser Verständnis der lokalen und regionalen Verwerfungs- und Kluftsysteme zu optimieren. Lawson 5 verlief am Rand der Salt Wall entlang. Bei Lawson 6 im Südosten ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir direkt durch die Prairie-Evaporit-Schicht bohren."

Herr Halabura fügte hinzu: "Im Lawson-Komplex werten wir weiterhin umfangreiche Datenmengen aus, bevor in Kürze mit den Fertigstellungsarbeiten begonnen wird. Es wird immer deutlicher, dass wir bei Lawson 4 die 'Küche' des natürlichen Wasserstoffs getroffen haben - eine Küche, die potenziell sogar noch größer und ergiebiger ist als ursprünglich angenommen. Wir freuen uns darauf, in Kürze ein Update zu Lawson 4 und dem gesamten Lawson-Komplex zu geben."

Rob Norris, CEO von MAX Power, kommentierte: "Diese weitere Ausweitung der Möglichkeiten für natürlichen Wasserstoff in Saskatchewan spricht sowohl für die günstigen geologischen Bedingungen in dieser ressourcenreichen Provinz als auch für das Engagement und die Kompetenz unseres gesamten Teams. Wir sind gespannt, was Lawson 6 bringen wird, während wir gleichzeitig mit der Komplettierungsrunde beginnen, die bei Bracken startet - etwas, auf das wir seit Monaten mit Spannung gewartet haben. All dies geschieht kurz vor Beginn der weltweit größten Konferenz zum Thema "Natural Hydrogen" (H-NAT) in Paris, Frankreich, wo ich nächste Woche von mehreren unserer Teammitglieder begleitet werde, da MAX Power ein bedeutender Sponsor dieser Veranstaltung ist."

Abbildung 1 - Bohrkernprobe aus Lawson 5

Abbildung 2 - Bohrkernprobe "Lawson 5"

Warum dies für Investoren von Bedeutung ist

Die jüngsten Ergebnisse von MAX Power untermauern, dass es sich um ein weitaus größeres geologisches Potenzial handelt als nur um eine einzelne Entdeckung von natürlichem Wasserstoff. Da nun aktive, generative Systeme im Lawson-Komplex sowie in bedeutenden Step-outs bei Lawson 5 (neben dem Prairie-Evaporit) und bei Bracken im Südwesten der Provinz identifiziert wurden - ein Gebiet, das sich über 365 Kilometer erstreckt -, sammelt das Unternehmen Belege für das Potenzial von natürlichen Wasserstofflagerstätten entlang eines Explorationskorridors, der sich über das gesamte Becken erstreckt. Wichtig ist, dass diese geografisch voneinander getrennten Entdeckungen die übergeordnete Explorationsthese stützen und gleichzeitig zusätzliche Ziele für die technische Bewertung liefern.

Der Beginn der Fertigstellungsarbeiten in Bracken, unmittelbar gefolgt von umfassenden Tests in Lawson, stellt einen entscheidenden nächsten Schritt dar. MAX Power geht über die Bestätigung des Vorhandenseins von natürlichem Wasserstoff hinaus und misst nun die Eigenschaften, die dessen kommerzielles Potenzial bestimmen: Konzentrationen von natürlichem Wasserstoff, nachhaltige Durchflussraten, Lagerstättendrücke, Konnektivität und letztlich förderbare Mengen sowie die Wirtschaftlichkeit der Förderung. Das intensive, nahtlos aufeinanderfolgende Programm ist darauf ausgelegt, wichtige technische Daten über mehrere Ziele hinweg zu generieren, während die Bohrungen fortgesetzt werden, um das Potenzial für neue Entdeckungen zu untersuchen.

Gleichzeitig treibt MAX Power die umfassendere kommerzielle Strategie voran, die erforderlich ist, um potenziell eine neue Primärenergiequelle auf den Markt zu bringen. Neben seinem technischen Programm bewertet das Unternehmen weiterhin die Infrastrukturanforderungen, vielversprechende Energiemärkte und Möglichkeiten für die zukünftige kommerzielle Entwicklung. Dieser parallele Ansatz spiegelt die "Months to Molecules"-Strategie von MAX Power wider: Geologische Entdeckungen, kommerzielle Validierung und potenzielle Wege zur Markteinführung werden gemeinsam vorangetrieben, anstatt nacheinander.

Für Investoren liegt die Bedeutung in der Konvergenz dieser Entwicklungen. MAX Power erweitert sein Verständnis der regionalen Möglichkeiten im Bereich des natürlichen Wasserstoffs und beginnt gleichzeitig mit den erforderlichen Tests, um festzustellen, ob sich dieses geologische Potenzial in eine kommerziell tragfähige Energieerzeugung umsetzen lässt.

Abbildung 3 - Bohrarbeiten von MAX Power am Bohrloch Lawson 5 (Oktober 2026)

MAX Power nimmt diese Woche an zwei bedeutenden Investorenkonferenzen teil

MAX Power freut sich, seine Teilnahme an zwei bedeutenden Investorenkonferenzen bekannt zu geben, die am Mittwoch und Donnerstag, dem 28. und 29. Oktober 2026, in Toronto stattfinden. Chad Levesque, Präsident und Vorstandsmitglied, wird am Mittwoch, dem 28. Oktober, um 12:00 Uhr Eastern Time im Arcadian Court & Loft, 401 Bay Street, auf der Planet MicroCap Showcase: Toronto 2026, powered by MicroCapClub einen Vortrag halten.

Die Konferenz bringt führende Microcap-Investoren, aufstrebende Wachstumsunternehmen und Branchenexperten zu Unternehmenspräsentationen und Einzelgesprächen mit Investoren zusammen. Rob Norris, CEO und Vorstandsmitglied, wird am Mittwoch, dem 28. Oktober, um 13:40 Uhr Eastern Time im Omni King Edward Hotel, 37 King Street East, auf dem Red Cloud Fall Mining Showcase einen Vortrag halten. Die "Red Cloud Showcase" bringt Bergbau- und Explorationsunternehmen, institutionelle Investoren und Fachleute aus dem Rohstoffsektor zusammen.

Zusätzlich zu ihren Präsentationen werden Herr Levesque und Herr Norris im Rahmen der beiden Konferenzen Dutzende von Einzelgesprächen mit Investoren führen und dabei direkt mit institutionellen Investoren, Fondsmanagern und anderen Vertretern der Investment-Community in Kontakt treten. Diese Treffen bieten die Gelegenheit, die jüngsten Fortschritte von MAX Power bei seiner Lawson-Entdeckung von natürlichem Wasserstoff, die laufenden Explorations- und Testprogramme des Unternehmens sowie dessen umfassendere Strategie zur Förderung der Kommerzialisierung von natürlichem Wasserstoff entlang des Genesis-Trends in Saskatchewan zu erörtern. Die Teilnahme des Unternehmens an beiden Konferenzen spiegelt sein anhaltendes Engagement wider, das Bewusstsein der Investoren zu schärfen, die Beziehungen zu den Kapitalmärkten zu stärken und MAX Power an die Spitze des aufstrebenden Sektors für natürlichen Wasserstoff zu positionieren.

Abbildung 4 - Karte des Genesis-Trends - 475 km "Natural Hydrogen Highway"

MAX Power nimmt durch die Ausübung von Bezugsrechten und Optionen 1,66 Millionen Dollar ein

MAX Power freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom 1. September bis zum 15. Oktober 2026 seine starke Liquiditätslage weiter gefestigt hat, indem es durch die Ausübung von Optionsscheinen (1.187.500 Optionsscheine im Wert von 1.462.500 Dollar) und Aktienoptionen (891.667 im Wert von 199.500 Dollar) insgesamt 1.662.000 Dollar einnahm.

Hampton-Vereinbarung

Mit Wirkung zum 13. Oktober 2026 hat MAX Power eine Vereinbarung über Beratungshonorare (die "Vereinbarung") mit Hampton Securities Limited ("Hampton") geschlossen, wonach Hampton Beratungsdienstleistungen für das Unternehmen erbringen wird. Die Laufzeit der Vereinbarung beginnt mit dem Datum der Unterzeichnung der Vereinbarung und erstreckt sich bis zum 31. Dezember 2026.

Als Gegenleistung für die Beratungsleistungen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, Hampton eine einmalige Beratungsgebühr in Höhe von 400.000 Dollar zuzüglich anfallender Steuern zu zahlen, die bei Unterzeichnung der Vereinbarung fällig wird. Die Vereinbarung ist nicht exklusiv, und Hampton hat keinen Anspruch auf eine andere Vergütung als die Beratungsgebühr.

Hampton hat seinen Sitz in der 141 Adelaide Street West, Suite 1800, Toronto, Ontario, M5H 3L5. Ansprechpartner ist Andrew Deeb, Managing Director - Investment Banking (Telefon: 416-862-8686; E-Mail: adeeb@hamptonsecurities.com).

Etwaige von Hampton gehaltene Wertpapiere des Unternehmens wurden nicht als Vergütung für die Beratungsleistungen im Rahmen des Vertrags erhalten, und im Rahmen des Vertrags sind keine Wertpapiere des Unternehmens an Hampton auszugeben.

Geänderte Marketingvereinbarung - RazorPitch

MAX Power hat seine zuvor vom Unternehmen angekündigte Investorenmarketing- und Beratungsvereinbarung (die "Vereinbarung") mit RazorPitch, Inc. ("RazorPitch") weiter geändert, um den Umfang der Dienstleistungen fortzuführen und auszuweiten sowie die im Rahmen der Vereinbarung zu zahlende Vergütung zu erhöhen.

Im Rahmen von zwei Änderungen, die am 5. Oktober 2026 bzw. am 13. Oktober 2026 in Kraft treten, wird RazorPitch zusätzlich zu den zuvor im Rahmen der Vereinbarung offengelegten Dienstleistungen weiterhin Marketingdienstleistungen zur Steigerung der Investorenbekanntheit erbringen, darunter digitales Marketing, Social-Media-Marketing, Influencer-Marketing und Maklermarketing sowie Dienstleistungen zur Verbreitung von Nachrichten.

Als Gegenleistung für die zusätzlichen Dienstleistungen zahlt das Unternehmen RazorPitch im Rahmen jeder Änderung zusätzliche Barhonorare in Höhe von 250.000 USD, was einer zusätzlichen Gesamtvergütung von 500.000 USD entspricht, wodurch sich die gemäß der geänderten Vereinbarung an RazorPitch zu zahlende Gesamtbarvergütung auf 850.000 USD beläuft. Im Rahmen der geänderten Vereinbarung sind keine Wertpapiere des Unternehmens als Vergütung an RazorPitch auszugeben.

Die Laufzeit der Vereinbarung bleibt unverändert und erstreckt sich bis zum 14. November 2026. Alle übrigen Bestimmungen der Vereinbarung bleiben unverändert. Nach Kenntnis des Unternehmens stehen RazorPitch und seine Geschäftsführer in keinem nahen Verhältnis zum Unternehmen und halten keine Wertpapiere des Unternehmens. RazorPitch ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass seine Werbeaktivitäten den geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der CSE entsprechen.

Marketingvereinbarung - EMC

MAX Power hat Emerging Markets Consulting, LLC ("EMC") beauftragt, eine Influencer- und KI-Sichtbarkeitskampagne (die "Kampagne") durchzuführen, um den Bekanntheitsgrad von Natural Hydrogen und dem Unternehmen über einen Zeitraum von zwei Wochen ab der Woche vom 26. Oktober 2026 zu steigern. Als Gegenleistung für die Kampagne hat sich das Unternehmen bereit erklärt, EMC 200.000 US-Dollar zu zahlen.

EMC hat seinen Sitz in 390 North Orange Avenue, Suite 2300, Orlando, Florida, und dessen Geschäftsführer ist James S. Painter. EMC steht in einem unabhängigen Geschäftsverhältnis zum Unternehmen, und weder EMC noch dessen Geschäftsführer besitzen direkt oder indirekt Wertpapiere des Unternehmens. Die Vergütung von EMC ist ausschließlich in bar zu zahlen, nicht in Form von Wertpapieren des Unternehmens.

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Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

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MAX Power Saskatchewan Dokumentation zu Natürlichem Wasserstoff

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Geschichte wird geschrieben in Lawson - Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Unternehmen im Bereich der Mineral- und Energieexploration, dessen Schwerpunkt auf der Dekarbonisierung liegt. Die "Lawson Discovery" des Unternehmens in der Nähe von Central Butte (Saskatchewan) stellt Kanadas erstes unterirdisches System mit natürlichem Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat in ganz Saskatchewan eine dominante Landposition auf Distriktebene mit rund 2,5 Millionen Acres (~1 Million Hektar) an Genehmigungen aufgebaut, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind, und hat ein Folgebohrprogramm mit mehreren Bohrlöchern gestartet, um die Wirtschaftlichkeit des größeren Lawson-Komplexes zu bestätigen, der sich laut Interpretation über eine Fläche von 28 km² entlang des 475 km langen Genesis-Trends erstreckt. MAX Power hält zudem eine bedeutende Beteiligung an Homeland Critical Minerals, das nun das Willcox-Projekt in Arizona besitzt - eine Lithiumentdeckung, die Anfang 2024 von MAX Power bestätigt wurde. MAX Power bekennt sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken, bei denen Umweltschutz, eine sinnvolle Einbindung der lokalen Bevölkerung und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Rob Norris, CEO

MAX Power Mining Corp.

mailto:info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

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