Niederweningen - Nach dem Umsatzknick und dem Gewinneinbruch im ersten Halbjahr hat sich Bucher Industries im Sommer stabilisiert. Auftragseingang und Umsatz schrumpften in den ersten neun Monaten 2026 nur noch leicht. An den Zielen für das Gesamtjahr hält der Industriekonzern fest. Von Januar bis Ende September fiel der Umsatz um 2,8 Prozent auf 2,10 Milliarden Franken, wie der Hersteller von Landmaschinen, Gemeindefahrzeugen oder Anlagen zur Herstellung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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