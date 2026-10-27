Neuhausen am Rheinfall - Beim Verpackungsspezialisten SIG ist im dritten Quartal 2026 viel Schwung ins Geschäft gekommen. Nun erhöht das Unternehmen das Jahres- und das Mittelfristziel für die Marge. Zwischen Juli und September stieg der Umsatz um knapp 10 Prozent auf 843 Millionen Euro, wie der Schaffhauser Konzern am Dienstag mitteilte. Bereinigt um Währungseinflüsse und die Preisentwicklung von Kunststoff ergab sich ein Plus von 6,5 Prozent. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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