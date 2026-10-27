Basel - Bei Novartis hat der negative Einfluss von Nachahmer-Präparaten im dritten Quartal weiter nachgelassen. Für das Gesamtjahr passt das Management den bisherigen Ausblick für den operativen Kerngewinn nach oben an. Im dritten Quartal setzte Novartis laut Mitteilung vom Dienstag 14,5 Milliarden US-Dollar um. Das ist 4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) ergab sich eine Zunahme von ebenfalls 4 Prozent. Damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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