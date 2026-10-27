Basel - In nahezu jeder Zelle unseres Körpers sind rund zwei Meter DNA enthalten, verpackt in einem winzigen Zellkern. Damit die Zelle funktionieren kann, muss dieses enorme Erbgut geordnet und zugänglich bleiben. Forschende der Universität Basel haben nun drei unterschiedliche Arten grosser Chromosomendomänen entdeckt, die dabei helfen, die DNA im Zellkern zu organisieren. Dass sich rund zwei Meter DNA in einen winzigen Zellkern verstauen lassen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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