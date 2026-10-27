Zürich - Die Nutzung von Qualitätsjournalismus und die Fähigkeit, manipulative Argumentationsmuster zu erkennen, stärken die Resilienz gegen Desinformation. Wer kaum journalistische Nachrichten nutzt und sich vorwiegend über Social Media informiert, ist hingegen anfälliger für Verschwörungsaussagen. Das zeigt das Jahrbuch Qualität der Medien 2026 des Forschungszentrums Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög) der Universität Zürich. Die Schweizer Öffentlichkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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