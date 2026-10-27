The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.10.2026
ISIN Name
XS2337604XXX METLEN EM SM 21/26
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A1894
FR0014009XXX CARREFOUR 22/26 MTN
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A2304 VAR
CH1172972XXX HIAG IMMO 22/26
US036752BXXX ELEVANCE HE. 24/26
AU3CB0303XXX BANK AMERICA 23/26 MTN
USU8574HAXXX SPST 24-CL6 24/26 FLR
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA07W/25
CH0361532XXX ZUERCHER KT.BK 17-UND.FLR
XS1771723XXX MCKESSON 18/26
XS2068969XXX CO. RABOBANK 19/26 MTN
DE000DK0TXXX DEKA MTN SERIE 7675
FR0013457XXX PEUGEOT INVEST S.A. 19/26
XS2166619XXX FIRM.PRO.PA. 20/26 REGS
US36467W1XXX GAMESTOP CORP. WTS26 WARRANT
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.10.2026
ISIN Name
XS2337604XXX METLEN EM SM 21/26
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A1894
FR0014009XXX CARREFOUR 22/26 MTN
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A2304 VAR
CH1172972XXX HIAG IMMO 22/26
US036752BXXX ELEVANCE HE. 24/26
AU3CB0303XXX BANK AMERICA 23/26 MTN
USU8574HAXXX SPST 24-CL6 24/26 FLR
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA07W/25
CH0361532XXX ZUERCHER KT.BK 17-UND.FLR
XS1771723XXX MCKESSON 18/26
XS2068969XXX CO. RABOBANK 19/26 MTN
DE000DK0TXXX DEKA MTN SERIE 7675
FR0013457XXX PEUGEOT INVEST S.A. 19/26
XS2166619XXX FIRM.PRO.PA. 20/26 REGS
US36467W1XXX GAMESTOP CORP. WTS26 WARRANT
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