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PRESSEMITTEILUNG
Advanz Pharma und iQone Healthcare Switzerland stärken gemeinsam die Biosimilar-Versorgung in der Schweiz
Zürich / Versoix (Genf) Schweiz, 27. Oktober 2026 - Advanz Pharma, ein weltweit tätiges Pharmaunternehmen mit strategischem Fokus auf Biosimilars, Spezial- und Krankenhausmedikamente sowie Therapien für seltene Erkrankungen, und iQone Healthcare Switzerland, ein auf Biosimilars spezialisiertes Schweizer Pharmaunternehmen und Teil der Celltrion-Gruppe, geben eine strategische Partnerschaft bekannt, um den Zugang zu Biosimilars in der Schweiz langfristig zu stärken.
Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt iQone den Vertrieb eines Biosimilars aus dem Portfolio von Advanz Pharma und erweitert damit gezielt sein bestehendes Angebot (aktuell 13 Biosimilars) in den Bereichen Rheumatologie, Gastroenterologie, Onkologie, Dermatologie, Pneumologie sowie seine Position als einer der führenden Biosimilar-Anbieter in der Schweiz.
Für Advanz Pharma ist die Zusammenarbeit ein weiterer Schritt im strategischen Ausbau seines Biosimilar-Geschäfts. Das Unternehmen setzt dabei auf eine breite Pipeline mit derzeit 12 Biosimilars in wichtigen Therapiebereichen. Zwei Biosimilars sind bereits im europäischen Markt verfügbar, ein drittes hat kürzlich die Zulassungsempfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) erhalten.
"Wir freuen uns, dass wir mit iQone einen starken und etablierten Partner für den Schweizer Biosimilar-Markt gewonnen haben, der unsere Vision teilt, mehr Patientinnen und Patienten Zugang zu modernen Biologika-Therapien zu ermöglichen", sagt Dr. Piero Sciotto, Vice President Deutschland, Österreich und Schweiz von Advanz Pharma. "Denn Biosimilars können ihr Potenzial für ein nachhaltig finanzierbares Gesundheitssystem nur dann entfalten, wenn sie erfolgreich in der Versorgung ankommen. Dafür braucht es das Zusammenspiel unterschiedlicher Kompetenzen: wissenschaftliche Expertise, nachhaltige Produktionsstrukturen in Europa und stabile Lieferketten, internationale Kommerzialisierung sowie ein tiefes Verständnis für lokale Märkte. Neben unseren eigenen Vermarktungsstrukturen setzen wir deshalb in ausgewählten Märkten gezielt auf lokale Partnerschaften, die unser wachsendes Portfolio um zusätzliche Marktkenntnis und etablierte Netzwerke ergänzen."
Michele Genini, General Manager von iQone Healthcare Switzerland, ergänzt: "Biosimilars spielen eine zunehmend wichtige Rolle für ein leistungsfähiges und nachhaltiges Gesundheitswesen in der Schweiz. Unser Ziel ist es, den Zugang zu diesen hochwertigen Produkten für Patientinnen und Patienten kontinuier-lich zu verbessern. Durch die Partnerschaft mit Advanz Pharma ergänzen wir unser Angebot im Schweizer Markt um ein weiteres starkes Produkt. Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Einführung und Vermark-tung von Biosimilars sowie umfassender Kenntnis des Schweizer Gesundheitsmarktes können wir Ärztinnen, Ärzten und Gesundheitseinrichtungen zusätzliche Therapieoptionen in wichtigen Indikationen anbieten."
Biosimilars gewinnen in der Schweiz an Bedeutung
Biologische Arzneimittel spielen in vielen Therapiegebieten eine wichtige Rolle. Gleichzeitig stehen Gesundheitssysteme vor steigenden Kosten. Biosimilars können nach Ablauf regulatorischer Schutzrechte zur Erweiterung des Wettbewerbs bei biologischen Arzneimitteln beitragen.
Nach Angaben des Bundesamts für Gesundheit lag die Substitutionsrate im biosimilarfähigen Markt in der Schweiz 2024 bei 36,4 %. Das BAG sieht die Förderung von Generika und Biosimilars als Bestandteil der Maßnahmen zur Kostendämpfung im Arzneimittelbereich.[1]
Auch aktuelle Marktanalysen verweisen auf das wirtschaftliche Potenzial von Biosimilars. Der Helsana-Arzneimittelreport 2025 beziffert die geschätzten Einsparungen durch Reformen zur Förderung von Generika und Biosimilars im Jahr 2024 auf rund 76 Millionen Franken, davon rund 50 Millionen Franken im Bereich Biosimilars.[2]
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Pressekontakt Advanz Pharma
Caroline Bergmann
Advanz Pharma - Medical Information
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[1]https://www.bag.admin.ch/de/massnahmen-medikamentenbereich-umsetzung-2024
27.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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