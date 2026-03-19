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HAL Allergy und Advanz Pharma bündeln Expertise, um Zugang zu modernen Biosimilars zu erweitern (News mit Zusatzmaterial)



19.03.2026 / 08:15 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG HAL Allergy und Advanz Pharma bündeln Expertise, um Zugang zu modernen Biosimilars zu erweitern Mehrjährige strategische Vertriebspartnerschaft in der Dermatologie, Pneumologie und Allergologie verbindet Biosimilar-Expertise mit einer starken fachärztlichen Präsenz

In Europa nachhaltig produzierte Biosimilars mit innovativen Devices bieten moderne Versorgung und tragen gleichzeitig zu mehr Nachhaltigkeit im Gesundheitssystem bei Leiden, Niederlande / Düsseldorf, Deutschland / London, Vereinigtes Königreich / München, Deutschland, 19. März 2026 - Die HAL Allergy Group ("HAL Allergy"), einer der führenden europäischen Spezialisten für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Allergen-Immuntherapien zur Behandlung von inhalativen Allergien und Insektengiftallergien, und Advanz Pharma, ein weltweit tätiges Pharmaunternehmen mit strategischem Fokus auf Biosimilars, Spezial- und Krankenhausmedikamenten sowie Therapien für seltene Erkrankungen, mit Hauptsitz in Großbritannien und Deutschlandsitz in München, geben heute eine mehrjährige strategische Vertriebspartnerschaft bekannt. Ziel der Zusammenarbeit ist es, für Patientinnen und Patienten in Deutschland und Österreich den Zugang zu modernen und zugleich wirtschaftlichen Biosimilar-Therapien in dermatologischen, pneumologischen und allergologischen Indikationen nachhaltig zu stärken. Biologische Therapeutika haben die Behandlungsmöglichkeiten in diesen Indikationen in den vergangenen Jahren deutlich erweitert. Gleichzeitig steigt der Bedarf, diese innovativen Arzneimittel langfristig wirtschaftlich in der Versorgung zu verankern. Biosimilars leisten hierzu einen wichtigen Beitrag, indem sie die nachhaltige Integration biologischer Therapien in die klinische Praxis unterstützen und zur Stabilität der Versorgung beitragen. Die Partnerschaft von HAL Allergy und Advanz Pharma kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Biosimilars zunehmend an Bedeutung gewinnen. Mit dem Auslaufen von Patenten wichtiger Biologika verändert sich die Therapielandschaft spürbar und die Einführung von Biosimilars schafft neue Optionen für Patientinnen und Patienten, Ärztinnen und Ärzte sowie Gesundheitssysteme. Vor diesem Hintergrund bündeln beide Unternehmen ihre komplementären Stärken. HAL Allergy bringt seine tiefgehende Expertise im Allergiebereich sowie seine starke Präsenz bei Fachärztinnen und Fachärzten in diesen Indikationsbereichen ein. Advanz Pharma ergänzt dies durch seine internationale Erfahrung in der Vermarktung spezialisierter Arzneimittel und seine wachsende Rolle im Biosimilar-Segment, indem es in Europa nachhaltig hergestellte Biosimilars mit nutzerfreundlichen Darreichungsformen zur Verfügung stellt. Dr. Piero Sciotto, Vice President DACH & Managing Director von Advanz Pharma, sagte: "Biosimilars sind ein zentraler Bestandteil unserer Strategie in der DACH-Region, weil sie mehr Patientinnen und Patienten den Zugang zu modernen biologischen Therapien ermöglichen und gleichzeitig zu nachhaltigeren Gesundheitssystemen beitragen. Mit unserer wachsenden Biosimilar-Pipeline in Deutschland und Österreich bauen wir ein breites Portfolio auf, das Versorgungslücken schließen soll, vor allem in Therapiegebieten mit großem Bedarf. Schlagkräftige Allianzen wie die mit HAL Allergy sind ein wichtiger Bestandteil dieser Strategie, da sie unsere Biosimilar-Expertise mit einer starken fachärztlichen Präsenz verbinden und so die Grundlage schaffen, innovative und patientenzentrierte Biosimilar-Therapien im DACH-Raum breiter verfügbar zu machen." Dr. Dr. Philip Boehme, CEO von HAL Allergy, ergänzte: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Advanz Pharma, einem etablierten Anbieter spezialisierter Arzneimittel, einschließlich Biosimilars und komplexer Generika. Die Zusammenarbeit verbindet unsere langjährige globale Expertise in der Allergologie mit der Biologika Expertise von Advanz Pharma. Gemeinsam können wir den Zugang zu wichtigen Therapien für Patientinnen und Patienten weiter ausbauen und damit eine verlässliche sowie wirtschaftliche Versorgung für Ärztinnen und Ärzte ebenso wie für Patientinnen und Patienten sicherstellen. Die Partnerschaft ist ein großer Gewinn für die Allergologie sowie für angrenzende Fachgebiete." Über Biosimilars Biosimilars sind hochähnliche Versionen zugelassener Biologika, die dieselbe Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität wie die komplexen biologischen Referenzprodukte bieten. Sie erweitern den Zugang zu modernen Therapien und tragen zur Entlastung der Gesundheitssysteme bei, indem sie Einsparungen ermöglichen, wodurch neuer finanzieller Spielraum für Innovationen geschaffen wird. Mit der zunehmenden Zahl an Biologika, deren Patentschutz in den nächsten Jahren ausläuft, sind Biosimilars zu einem festen Bestandteil der modernen Medizin geworden. Ihre Zulassung erfolgt unter strengen regulatorischen Auflagen und ihre Sicherheit und Wirksamkeit wird in klinischen Studien belegt, was ihnen das Vertrauen der Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen und Patienten sichert.

Über HAL Allergy HAL Allergy ist ein modernes und führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, GMP-zertifizierten Produktion und Vermarktung von Allergen-Immuntherapien. Der Unternehmenssitz befindet sich im Leiden Bio Science Park in den Niederlanden, die deutsche Niederlassung in Düsseldorf. Darüber hinaus ist HAL Allergy in mehreren europäischen Märkten mit eigenen Ländergesellschaften aktiv und vertreibt seine Produkte weltweit. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Therapien zur kausalen Behandlung und Prävention allergischer sowie atopischer Erkrankungen, darunter Heuschnupfen, allergisches Asthma, Hausstaubmilben- und Tierhaarallergien sowie allergische Reaktionen auf Bienen- und Wespenstiche. Das Portfolio umfasst insbesondere subkutane (SCIT) und sublinguale (SLIT) Allergen-Immuntherapien, die auf standardisierten Allergenextrakten sowie innovativen und proprietären Produktionsverfahren basieren. Mit einer fundierten wissenschaftlichen Basis, kontinuierlicher klinischer Forschung und einem klaren Fokus auf das Wohl der Patientinnen und Patienten hat sich HAL Allergy zu dem verlässlichen Partner für Allergologinnen und Allergologen sowie Fachärztinnen und Fachärzte in ganz Europa etabliert.

Über Advanz Pharma Advanz Pharma ist ein weltweit tätiges Pharmaunternehmen mit strategischem Fokus auf Biosimilars, Spezial- und Krankenhausmedikamenten sowie Therapien für seltene Erkrankungen. Der Hauptsitz des Unternehmens ist London, Großbritannien, der Deutschlandsitz befindet sich in München. Advanz Pharma ist derzeit in mehr als 90 Ländern weltweit vertreten und verfügt über eigene Vertriebsniederlassungen in mehr als 20 Ländern - u.a. in Europa, den USA, Kanada und Australien -, ein Kompetenzzentrum in Mumbai, Indien, sowie ein etabliertes globales Netzwerk von Vertriebs- und Vermarktungspartnern. Das Produktportfolio und die Pipeline von Advanz Pharma umfassen innovative Arzneimittel, Biosimilars und Spezialgenerika sowie Originalpräparate. Sie decken ein breites Spektrum an Therapiegebieten ab, wie Hepatologie, Rheumatologie, Gastroenterologie, Antiinfektiva, Intensivmedizin, Endokrinologie, Onkologie, ZNS und generell Arzneimittel gegen seltene Erkrankungen. Ziel des Unternehmens ist es, ein Partner erster Wahl für die Vermarktung von Spezialpharmazeutika, Krankenhausmedikamenten und Therapeutika für seltene Erkrankungen in Europa, Kanada und Australien zu sein. Pressekontakt HAL Allergy Heike Milan

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E-Mail: medwiss@hal-allergy.com Pressekontakt Advanz Pharma Caroline Bergmann / Eva Bauer

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