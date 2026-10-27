Brasília - Die rechte Partei des unterlegenen brasilianischen Präsidentschaftskandidaten Flávio Bolsonaro hat den Wahlsieg des linken Amtsinhabers Luiz Inácio Lula da Silva anerkannt - allerdings nur unter Vorbehalt. Sie forderte am Tag nach der Abstimmung eine Klärung offener Fragen zum Wahlprozess. Flávio Bolsonaro, der das Land wegen einer Gerichtsentscheidung vorerst nicht verlassen darf, will eine vierte Amtszeit Lulas mit juristischen Mitteln ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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