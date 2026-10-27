Ausgehend von der Steuerfindung verknüpft Vertex Sol Arbeitsabläufe, Nachweise und eine von Steuerexperten gesteuerte KI

KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ:VERX) ("Vertex" oder das "Unternehmen"), der weltweit tätige Anbieter von Decision-to-Defense-Lösungen für indirekte Steuern und Compliance, hat heute Vertex Sol vorgestellt, eine vernetzte Compliance-Lösung, die Informationen, Arbeitsabläufe, Entscheidungen und Nachweise über den gesamten Steuerlebenszyklus hinweg zusammenführt. Transaktionen bilden die Grundlage des Handels. Vertex Sol verknüpft Steuer- und Compliance-Aspekte mit jeder einzelnen Transaktion - von der Ermittlung über die elektronische Rechnungsstellung und Berichterstattung bis hin zur Verteidigung bei Steuerprüfungen - und schafft so eine durchgängige, nachvollziehbare Dokumentation.

Dadurch können Steuerteams potenzielle Probleme früher erkennen und deren Auswirkungen einschätzen. Gleichzeitig behalten sie die Kontrolle über die weiteren Schritte. Der Name leitet sich von "sol" ab, dem lateinischen Wort für Sonne. Die Lösung bietet nicht nur vollständige Transparenz über KI-Workflows im Bereich der indirekten Steuern und der Compliance, sondern fungiert auch als zentrale Steuerungsplattform, über die Fachkräfte sämtliche Prozesse kontrollieren können - von der Steuerfindung bis zur Verteidigung bei Steuerprüfungen.

Vertex Sol verbindet die Vertex-Lösungen, denen heute mehr als 60 % der Fortune-500-Unternehmen vertrauen, von der ersten steuerlichen Entscheidung bis hin zur Steuerprüfung. Vertex Intelligence bildet die Grundlage für die KI-Funktionen von Vertex Sol und bietet bewährtes Steuerfachwissen, globale Informationen zu regulatorischen Rahmenbedingungen, Erläuterungen und Empfehlungen. So erhalten Steuerexpertinnen und Steuerexperten die notwendigen Nachweise, um Entscheidungen und Ergebnisse fundiert zu begründen.

"Steuerfachleute haben bislang einen Großteil der Arbeit rund um steuerliche Entscheidungen selbst übernommen - Recherche, Abgleich, Dokumentation und Verteidigung", sagte Bala Chandran, Chief Product and Technology Officer bei Vertex. "Vertex Sol ändert das. Die Lösung setzt bei der steuerlichen Entscheidung im Rahmen einer Transaktion an und führt diese in einem Datensatz fort. Im Mittelpunkt steht eine KI, die steuerbar, nachvollziehbar und vertretbar ist, sodass Steuerfachleute das Ergebnis selbst steuern können, anstatt sich manuell mit den Prozessen beschäftigen zu müssen.."

Die Einführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Unternehmen neu bewerten, inwieweit man KI in den Bereichen Steuern und Compliance vertrauen sollte. In einer von Vertex in Auftrag gegebenen Umfrage unter 402 Entscheidungsträgern im Bereich Steuer- und Compliance-Software in Deutschland und den USA, die von der Emerald Research Group durchgeführt wurde, gaben 81 % der Befragten an, dass sie den Einsatz von KI im Compliance-Bereich nur dann akzeptieren würden, wenn sie vollständigen Einblick in die Entscheidungsfindung hätten und jede Maßnahme jederzeit außer Kraft setzen oder rückgängig machen könnten.

Vertex Sol ist so konzipiert, dass es abgestufte Vertrauensniveaus unterstützt, sodass Steuerteams festlegen können, wann die KI eine Vorgehensweise empfiehlt, bei der Arbeit unterstützt oder innerhalb vorgegebener Kontrollmechanismen eigenständig handelt. Auf jeder Ebene behalten die Teams den Überblick darüber, wie Entscheidungen getroffen werden, und haben die Möglichkeit, Maßnahmen zu überprüfen, außer Kraft zu setzen oder rückgängig zu machen.

"Vertrauen war schon immer ein grundlegender Faktor im Steuer- und Compliance-Bereich, und durch KI steht nun noch mehr auf dem Spiel", sagte Christopher Young, CEO von Vertex. "Steuerteams müssen den Überblick behalten, verstehen, worauf es ankommt, und die Kontrolle bewahren. Vertex Sol verbindet diese Transparenz mit den steuerlichen Inhalten, der Fachkompetenz und dem Know-how, auf die sich unsere Kunden seit Jahrzehnten verlassen, sodass sie KI vertrauensvoll einsetzen können."

Vertex Sol in der Praxis

Über den gesamten Steuer- und Compliance-Lebenszyklus hinweg unterstützt Vertex Sol Teams dabei, bestehende und zukünftige Funktionen in verschiedenen Phasen zu nutzen, zum Beispiel:

Wenn sich eine Vorschrift ändert: Vernetzung von regulatorischen Informationen und Inhalten, Bewertung potenzieller Auswirkungen und Bereitstellung von Informationen zur fachlichen Überprüfung.

Vernetzung von regulatorischen Informationen und Inhalten, Bewertung potenzieller Auswirkungen und Bereitstellung von Informationen zur fachlichen Überprüfung. Vor der Einreichung: Vereinigung der proaktiven Aufdeckung relevanter Themen, Erläuterung möglicher Auswirkungen und Empfehlungen im Rahmen festgelegter Kontrollmechanismen.

Vereinigung der proaktiven Aufdeckung relevanter Themen, Erläuterung möglicher Auswirkungen und Empfehlungen im Rahmen festgelegter Kontrollmechanismen. Wenn ein Wirtschaftsprüfer anruft: Optimierung des Verwaltungsprozesses für Prüfungsmitteilungen, Ermöglichung der Beweissicherung und Aufdeckung von Lücken, damit das Team oder die Berater diese überprüfen können.





Branchenanalysten gehen davon aus, dass Transparenz und Kontrolle ausschlaggebend dafür sein werden, wie Unternehmen KI-Lösungen für Steuer- und Compliance-Zwecke einsetzen. "Da KI-Agenten immer mehr Aufgaben im Bereich Steuern und Compliance übernehmen, werden Unternehmen Anbieter weniger danach beurteilen, wie viele Agenten sie anbieten, sondern vielmehr danach, ob jede einzelne Aktion gesteuert, erklärt und bis zur ursprünglichen Entscheidung zurückverfolgt werden kann", erklärte Kevin Permenter, Senior Director für Enterprise Applications Research bei IDC. "Diese Art der Rückverfolgbarkeit entwickelt sich rasch zu einer Grundvoraussetzung für den Einsatz von KI in regulierten Finanzbereichen."

Vertex Sol wurde entwickelt, um die Arbeitsabläufe in den Bereichen Steuerermittlung, elektronische Rechnungsstellung, Abschluss der indirekten Steuern, Zertifikatsverwaltung, Berichterstattung und Einreichung sowie Prüfungs- und Bescheidverwaltung miteinander zu verknüpfen. Der daraus resultierende verknüpfte Datensatz wird den Teams dabei helfen, die Ergebnisse bis zur ursprünglichen Transaktion und Steuerentscheidung zurückzuverfolgen. Dadurch lassen sich die Ergebnisse leichter erklären, kontrollieren und gegenüber den zuständigen Behörden verteidigen. Um weitere Informationen zu erhalten, klicken Sie hier.

Über Vertex

Vertex ist das weltweit tätige Unternehmen für indirekte Steuern und Compliance im Bereich Decision-to-Defense. Vertex unterstützt Unternehmen dabei, den gesamten Transaktionszyklus im Bereich indirekte Steuern und Compliance zu steuern - von der Steuerermittlung und der elektronischen Rechnungsstellung bis hin zur Berichterstattung, Einreichung und Verteidigung bei Steuerprüfungen -, um Ergebnisse leichter nachweisen und kontinuierlich verbessern zu können. Vertex genießt das Vertrauen von mehr als 60 % der Fortune 500-Unternehmen und vereint jahrzehntelange Steuerkompetenz, fundiertes globales Wissen in den Bereichen Steuern und Compliance sowie nahtlose Integrationen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, weltweit sicher zu agieren. Mit Hauptsitz in Nordamerika und Niederlassungen in Südamerika und Europa hat sich Vertex zum Ziel gesetzt, durch vertrauenswürdige Transaktionen das Gedeihen von Unternehmen und Gemeinschaften zu gewährleisten.

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Über die Studie

Die Ergebnisse zur Sichtbarkeit von KI stammen aus einer doppelblinden Online-Umfrage, die die Emerald Research Group im Auftrag von Vertex im Jahr 2026 unter 402 Entscheidungsträgern (n = 302 aus den USA; n = 100 aus Deutschland) in Unternehmen mit einem Umsatz von mindestens 150 Mio. US-Dollar bzw. 150 Mio. Euro sowie Entscheidungsbefugnis in Bezug auf Unternehmenssoftware für Steuer- und Compliance-Themen durchgeführt hat. Die Befragten wurden nicht über den Auftraggeber der Studie informiert.

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