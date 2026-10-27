NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci mit einem Kursziel von 142 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall hat nach den Quartals-Umsatzzahlen am Montag ihr Bewertungsmodell überarbeitet. Der Mischkonzern habe in fast allen Geschäftsbereichen ihre Schätzungen übertroffen. Die Anleger dürften sich indes weiter auf die politischen Entwicklungen in Frankreich und insbesondere auf die mögliche Anhebung einer Infrastruktursteuer fokussieren. Diese bleibe für Vinci und die Branche in den kommenden Monaten eine Belastung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 17:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000125486
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