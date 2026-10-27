Düsseldorf (ots) -- 963 von 1.000 Punkten: Deutsche Glasfaser erzielt die höchste Punktzahl aller getesteten regionalen und nationalen Anbieter in Deutschland.- Testsieg für Deutsche Glasfaser: Zum vierten Mal seit 2022 ist das Unternehmen regionaler Spitzenreiter im connect-Festnetztest- Spitzenwerte in wichtigen Kategorien: Das Netz überzeugt insbesondere bei Verbreitung und Upload-Datenrate. Auch bei der Zuverlässigkeit erhält Deutsche Glasfaser die Bestnote "überragend".Deutsche Glasfaser ist erneut Testsieger regional im Festnetztest des Telekommunikationsmagazins connect (https://www.connect.de/vergleich/festnetztest-2026-breitband-anbieter-internet-speed-vergleich-test-3213937.html). Mit 963 von 1.000 möglichen Punkten erzielt das Unternehmen die höchste Gesamtpunktzahl aller in Deutschland getesteten Anbieter. Damit bestätigt Deutsche Glasfaser zum vierten Mal nach 2022, 2024 und 2025 seine Spitzenposition im renommierten Qualitätsvergleich. Im Vergleich zum Vorjahr konnte Deutsche Glasfaser seine Bewertung auf Basis der vergebenen Basispunkte nochmals verbessern."Die Auszeichnung durch connect ist eine wichtige Bestätigung unseres Anspruchs, unseren Kunden und unseren Partnern eine leistungsfähige und zuverlässige digitale Infrastruktur zu bieten. Denn Netzqualität entscheidet darüber, ob Menschen im Alltag reibungslos arbeiten, lernen, kommunizieren und digitale Angebote nutzen können. Dass wir im bundesweiten Vergleich die höchste Punktzahl erreichen, den Testsieg regional davontragen und unser Netz als "überragend" ausgezeichnet wird, ist eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit und eine große Motivation für unser Team bei Deutsche Glasfaser", sagt Gerhard Mack, Chief Operating Officer der Deutsche Glasfaser Unternehmensgruppe.Besonders stark schneidet Deutsche Glasfaser in den Kategorien Verbreitung und Upload-Datenrate ab. Darüber hinaus erhält das Unternehmen zum dritten Mal die Auszeichnung "überragend" - auch die Zuverlässigkeit des Netzes wird mit "überragend" bewertet.Der aktuelle Erfolg reiht sich in eine Serie ausgezeichneter Testergebnisse ein: Auch der Test des Technikmagazins CHIP bestätigt die hohe Qualität des Netzes: Im Mai 2026 wurde Deutsche Glasfaser zum fünften Mal in Folge als bester regionaler Anbieter (https://presse.deutsche-glasfaser.de/pressreleases/zum-fuenften-mal-in-folge-kuert-chip-das-netz-von-deutsche-glasfaser-zum-sieger-3449392) ausgezeichnet.Über den connect-FestnetztestDer Festnetztest von connect zählt zu den renommiertesten Qualitätsvergleichen der Telekommunikationsbranche in Deutschland. Die Auswertung basiert auf einer Crowdsourcing-Analyse von Messdaten, die an den Endgeräten der Internetanschlüsse erhoben werden. Für den diesjährigen Test flossen Daten aus 1.039 Millionen Messungen von 3.108.073 berücksichtigten Internetleitungen ein. Der Analysezeitraum umfasste 24 Wochen von Mitte April bis Ende September 2026.Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser hat in den drei deutschen Stadtstaaten kein aktives Netz und wird im Test als Regionalanbieter eingestuft.Pressekontakt:Dominik BeyerDeutsche Glasfaser Unternehmenskommunikationpresse@deutsche-glasfaser.deOriginal-Content von: Deutsche Glasfaser Holding GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162925/6378404