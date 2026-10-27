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Die Wall Street hat sich gestern erholt. Der Nasdaq gewann 0,82 %, der S&P 500 0,70 %. Auch in Asien ziehen die Technologiewerte an. Samsung und SK Hynix profitieren von der besseren Stimmung im Chipsektor. Heute Morgen starten die Märkte verhalten mit leichten Abschlägen in den Tag. Auffallend ist weiter der starke Dollar, der weiter Druck auf Gold und Silber ausübt.Anthropic sorgt mit seinem Börsenprospekt für Schlagzeilen. Der KI-Entwickler erzielte in den ersten neun Monaten mehr als 33 Milliarden Dollar Umsatz und erreichte im zweiten Quartal eine operative Marge von 8 %. Allerdings hat Anthropic Verpflichtungen für Rechenleistung und Infrastruktur von mehr als 800 Milliarden Dollar bis 2045 abgeschlossen. Allein auf Broadcom entfallen Verträge über 161 Milliarden Dollar. Amazon könnte bei einer Börsenbewertung von zwei Billionen Dollar rechnerisch eine Beteiligung im Wert von rund 400 Milliarden Dollar halten. Der Börsenprospekt warnt ausdrücklich vor existenziellen Risiken durch KI.Meta plant eine Kapitalaufnahme von bis zu 95 Milliarden Dollar für seinen KI-Ausbau. Nvidia, AMD und Broadcom werden als mögliche Investoren genannt.Cadence Design Systems liefert starke Zahlen. Der Spezialist für Chipdesign-Software steigerte den Quartalsumsatz um 22 % auf 1,63 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn erreichte 2,11 Dollar je Aktie gegenüber 2,05 Dollar Konsens. Der Auftragsbestand liegt bei 8,2 Milliarden Dollar. Cadence erhöht die Jahresprognose und profitiert von der steigenden Komplexität neuer KI-Chips.EQT übernimmt Range Resources für einen Aktienwert von rund 13 Mrd. Dollar. Die rechnerische Prämie gegenüber dem Freitagskurs beträgt knapp 21 %. Der Aktientausch schafft den größten US-Gasproduzenten mit einem Unternehmenswert von über 50 Mrd. Dollar. Damit steigt der Konsolidierungsdruck im Sektor. Wer ist der Nächste?Das klären wir heute in der Bernecker daily - abrufbar ab ca. 9.30 Uhr. Hier gehts zur Daily:HSBC verliert in Hongkong rund 5 %. Der Vorsteuergewinn stieg um 32 % auf 9,6 Milliarden Dollar, blieb aber knapp unter den Erwartungen. Belastend ist eine Risikovorsorge von 1,4 Milliarden Dollar für Gewerbeimmobilien in Hongkong. Die Eigenkapitalrendite erreichte 17,7 %. Ein neuer Aktienrückkauf über eine Milliarde Dollar wurde angekündigt.Beiersdorf enttäuscht mit rückläufigem Wachstum. Im dritten Quartal sank der organische Umsatz um 1,3 %. Die im Sommer gesenkte Jahresprognose bleibt bestehen. Erwartet wird ein organischer Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich.Novartis erhöht die Gewinnprognose. Der Gewinn je Aktie erreichte 2,46 Dollar gegenüber 2,28 Dollar Konsens. Der Quartalsumsatz von 14,52 Milliarden Dollar verfehlte dagegen knapp die erwarteten 14,6 Milliarden Dollar.Porsche bestätigt die Jahresprognose. Nach neun Monaten liegt die operative Umsatzrendite bei 6,9 %. Der Cashflow profitierte allerdings vom Verkauf der Rimac-Beteiligungen.Nordex sichert sich einen weiteren Auftrag. Für DenkerWulf liefert der Windanlagenhersteller neun Turbinen mit insgesamt 51,3 Megawatt nach Schleswig-Holstein. Hinzu kommt ein Servicevertrag über 20 Jahre.Auch aus dem deutschen Nebenwertesektor gibt es Nachrichten. Hypoport steigerte sein Neunmonats-EBIT von 23,6 auf 30,1 Millionen Euro. Cancom senkt die Umsatzprognose.Heute folgen Quartalszahlen von u.a. Boeing, Coca-Cola, PayPal und Visa.Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe