Während der Bitcoin derzeit mit der Marke von 80.000 US-Dollar kämpft, hält die Investmentgesellschaft Ark Invest von Cathie Wood bis 2030 einen Kurs von 796.000 US-Dollar für möglich. Das entspräche einem Plus von fast 900 Prozent. Doch die ambitionierte Prognose hängt von mehreren Faktoren ab, deren Entwicklung ungewiss bleibt. Institutionelle Investoren als entscheidender Faktor Ark Invest erwartet, dass institutionelle Anleger künftig rund 2,5 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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