Der Wettlauf um die wertvollsten Unternehmen der Welt könnte sich in den kommenden fünf Jahren weiter verschärfen. SpaceX und Alphabet haben das Potenzial, Nvidia und Apple bis Ende 2031 dank künstlicher Intelligenz, wachsender Rechenkapazitäten und neuer Geschäftsmodelle von der Spitze zu verdrängen. Nvidia: Schlüsselunternehmen des KI-Booms Nvidia ist mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,2 Billionen US-Dollar bereits das wertvollste Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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