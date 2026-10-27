HSBC verdient deutlich mehr und kündigt Aktienrückkäufe an. Dennoch gibt der Kurs in Hongkong kräftig nach. Die Erwartungen an das dritte Quartal hat die Bank gleich an zwei Stellen verfehlt. Nach Vorlage des Quartalsberichts verlor die HSBC-Aktie in Hongkong zwischenzeitlich 6 Prozent. Dabei will die Bank bis Jahresende für maximal eine Milliarde US-Dollar eigene Anteile erwerben und hat ihren Vorsteuergewinn deutlich gesteigert. Dieser erreichte im dritten Quartal 9,63 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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