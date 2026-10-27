Nach guten Halbjahreszahlen hatte die Atoss Software-Aktie (510440) die 100-Euro-Marke überwunden. Allerdings erwies sich der Sprung über diese Hürde nicht als nachhaltig, da Gewinnmitnahmen einsetzen und das Thema Künstliche Intelligenz (KI) die Software-Aktie nicht begünstigte. Zum Ende der Vorwoche hat Atoss nun neue Quartalszahlen vorgelegt, die überzeugen. Daher halten wir einen neuen Angriff auf die 100-Euro-Marke für sehr wahrscheinlich. Den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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