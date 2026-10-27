Die Landeskrankenhilfe (LKH) hat sich in den vergangenen drei Jahren bei Produkten und Service umfassend neu aufgestellt. Im Gespräch mit AssCompact erläutern Jan-Peter Diercks und Oliver Wieland die Hintergründe. Interview mit Jan-Peter Diercks, Vorstand Vertrieb und Marketing, und Oliver Wieland, Leiter Gesamtvertrieb bei der LKHHerr Diercks, wir haben neulich die Schlagzeile gelesen "Eine Hundertjährige mischt den Markt auf". Wie meinen Sie das? Jan-Peter Diercks Bei der LKH triff in diesem Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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