Innerhalb eines schwierigen Umfelds kann sich die BASF-Aktie eindrucksvoll behaupten. Während andere DAX-Werte zuletzt ordentlich Federn lassen mussten, hielt sich die BASF-Aktie stabil. Die anstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen könnte neue Impulse mit sich bringen. Der Chemiekonzern hat die Veröffentlichung für den 28. Oktober angekündigt. Doch noch ein anderes Thema sorgt in diesen Tagen für jede Menge Gesprächsstoff - die geplante ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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