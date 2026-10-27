Verhaltener Handelsstart an den Börsen, Novartis und Nestle im Fokus

Der DAX startet leicht schwächer in den Handelstag. Der EuroStoxx 50 legt dagegen moderat zu. An den US-Börsen zeichnet sich ein uneinheitlicher Auftakt ab: Der Dow Jones wird vorbörslich knapp im Plus erwartet, während S&P 500 und Nasdaq 100 leicht nachgeben. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Tokio fester.

Makroökonomischer Überblick

Der Euro notiert am Dienstag etwas schwächer bei rund 1,116 US-Dollar. Am Vormittag stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten an. Am Nachmittag richten sich die Blicke auf die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA. Die Daten könnten neue Hinweise auf die Investitionsbereitschaft amerikanischer Unternehmen und die Verfassung der US-Konjunktur liefern. Vor den Zinsentscheidungen von Federal Reserve und Europäischer Zentralbank rechnen Marktteilnehmer in dieser Woche überwiegend mit unveränderten Leitzinsen. Auch ein Zinsschritt im Dezember gilt nicht mehr als vollständig eingepreist.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Novartis legen nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen zu. Der Pharmakonzern steigerte den Umsatz um vier Prozent auf 14,5 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte operative Ergebnis erhöhte sich um elf Prozent auf gut sechs Milliarden US-Dollar. Nachlassender Druck durch Nachahmermedikamente und Produktivitätsfortschritte stützten das operative Geschäft. Für das Gesamtjahr hob Novartis die Gewinnprognose an. Der Nettogewinn fiel wegen einer Wertminderung auf den Wirkstoffkandidaten Del-Desiran dagegen von 3,9 auf 1,2 Milliarden US-Dollar. Nestlé stehen nach den jüngsten Quartalszahlen erneut im Blickpunkt. Der Nahrungsmittelkonzern hatte zuletzt ein höheres Mengenwachstum und eine Beschleunigung der organischen Geschäftsentwicklung gemeldet. Belastend wirkt die Herausnahme des Russlandgeschäfts aus der Konzernrechnung, die das Ergebnis je Aktie im Schlussquartal leicht schmälern dürfte. Entscheidend bleibt, ob Nestlé das verbesserte Absatzwachstum fortsetzen kann und dabei seine operative Marge stabil hält.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX Bear UG634T 21,16 27490,922712 Punkte 11,68 Open End Silber Bull UN1EPE 1,12 51,855873 USD 45,55 Open End X-DAX Bull HD0YBU 66,36 18757,422226 Punkte 3,86 Open End Nvidia Corp. Bear UN15H0 2,92 247,514544 USD 6,59 Open End Silber Bull UN1DQJ 1,37 51,567398 USD 35,88 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.10.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Iberdrola S.A. Call UN3343 2,62 20,00 EUR 6,84 16.06.2027 Nasdaq-100 Put UR2BSF 5,48 29000,00 USD -20,11 20.11.2026 SAP SE Call HD6Q9Y 0,21 250,00 EUR 15,46 16.12.2026 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Call UG9N77 0,24 48,00 EUR 6,09 16.06.2027 DAX Call UR2AZM 3,72 25600,00 Punkte 31,06 20.11.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.10.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX Long HD6SGF 9,54 21179,236632 Punkte 6 Open End flatexDEGIRO SE Long UN3TZE 2,87 11,683359 EUR 2 Open End EURO STOXX 50 (EUR) Long UN71SS 9,98 4893,821304 Punkte 5 Open End DAX Long UN71ST 5,12 23720,4944 Punkte 15 Open End Nasdaq-100 Short UR1SWP 1,13 30282,991177 Punkte 29 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.10.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.