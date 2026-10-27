Belgrad (ots) -Noch 200 Tage bis zur Eröffnung der Spezial-Expo 2027 Belgrad am 15. Mai 2027: Die Vorbereitungen gehen in eine entscheidende Phase. Mehr als 140 internationale Teilnehmer werden erwartet, ebenso wie über vier Millionen Besuche und 8.000 Veranstaltungen unter dem Motto "Play for Humanity: Sport and Music for All". Auf dem Expo-Gelände in Surcin schreiten die Arbeiten an sieben Ausstellungshallen voran. Die Übergabe der Pavillonflächen ist für den 1. Dezember vorgesehen. Auch Verkehr, Sicherheit und Besucherservices werden vorbereitet."Unsere Priorität ist es, am 15. Mai bereit zu sein, die Welt willkommen zu heißen und die EXPO 2027 Belgrad zu einem Motor für langfristige internationale Partnerschaften und wirtschaftliches Wachstum zu machen, von dem Serbien, die gesamte Region und unsere internationalen Partner profitieren", sagte Danilo Jerinic, Direktor der EXPO 2027 Belgrad."Da die Vorbereitungen voranschreiten, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Unternehmen und Tourismuspartner, auszuloten, wie sie Teil dieses internationalen Treffens werden und Kontakte knüpfen können, die weit über die Ausstellung hinaus Bestand haben", fügte er hinzu.Im Rahmen der Initiative "Visit Serbia" trafen Expo-Vertreter bereits Tourismuspartner in Bratislava, Skopje, Zagreb, Ljubljana und Wien. Als nächster Termin steht Athen am 29. Oktober auf dem Programm. Die Initiative soll das wachsende Interesse an der EXPO 2027 in Reisepakete umsetzen, die den Ausstellungsbesuch mit der Entdeckung Belgrads und weiterer Reiseziele in Serbien verbinden.Über die EXPO 2027 BelgradDie EXPO 2027 Belgrad ist eine Spezialausstellung, die vom 15. Mai bis zum 15. August 2027 unter dem Motto "Play for Humanity: Sport and Music for All" stattfindet. Rund 50.000 Geschäftstreffen und mehr als 175 Wirtschaftsveranstaltungen werden Unternehmen jeder Größe die Möglichkeit bieten, internationale Partnerschaften aufzubauen.Weitere Informationen: https://expobelgrade2027.org/enPressekontakt:expo.serbia@mcgroup.comOriginal-Content von: EXPO 2027 Belgrade Serbia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183228/6378461