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Elmos Semiconductor SE gewinnt erste Design Wins bei einem deutschen Premiumhersteller für pixelbasierte OLED-Rückleuchten



27.10.2026 / 09:37 CET/CEST

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Elmos Semiconductor SE gewinnt erste Design Wins bei einem deutschen Premiumhersteller für pixelbasierte OLED-Rückleuchten Der neue 48-Kanal LED Controller E522.96 eröffnet neue Möglichkeiten für Lichtdesign und Sicherheit mit mehr als 500 einzeln ansteuerbaren OLED-Pixeln Leverkusen, 27. Oktober 2026: Das Rücklicht wird zur hochauflösenden Lichtfläche: Mit dem neuen LED-Controller E522.96 von Elmos lassen sich OLED-Anwendungen mit mehreren hundert einzeln ansteuerbaren Pixeln realisieren. Bei einem namhaften deutschen Premiumhersteller wurde der neue Elmos Controller für erste Anwendungen nominiert. Elmos möchte den Bereich Exterior Lighting künftig noch stärker in den Fokus rücken, denn die Außenbeleuchtung von Fahrzeugen entwickelt sich zunehmend zu einem markanten Gestaltungselement mit dynamischen Lichtfunktionen für Kommunikation und Sicherheit. Der E522.96 steuert bis zu 48 Kanäle - dreimal so viele wie bisherige Elmos LED-Controller für die Außenbeleuchtung. Dadurch können komplexe Lichtfunktionen mit weniger Bausteinen umgesetzt werden. Über beide Rückleuchten eines Fahrzeugs hinweg lassen sich so mehr als 500 Lichtpunkte einzeln ansteuern und mit großer gestalterischer Freiheit zu individuellen und dynamischen Lichtdesigns kombinieren. Der E522.96 ist in CAN-FD- und UART-Versionen für unterschiedliche Fahrzeugarchitekturen verfügbar. So lässt sich die Kommunikationsschnittstelle passend zur jeweiligen Anwendung wählen. Pixelbasierte OLED-Rückleuchten eröffnen neue Möglichkeiten für dynamische Lichtdarstellungen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die präzise und zuverlässige Ansteuerung jedes einzelnen Lichtpunkts. Die Design Wins bei einem deutschen Premiumhersteller unterstreichen die wachsende Bedeutung hochauflösender Lichtlösungen rund um das Fahrzeug. Auch für künftige Fahrzeugarchitekturen erweitert Elmos das Produkt-Portfolio kontinuierlich: Smart-Edge-Gateway-ICs können die Kommunikation zwischen LED-Controllern über Ethernet auf Basis von 10BASE-T1S ermöglichen - für Lichtanwendungen am und im Fahrzeug. Der 16-Kanal-Controller E522.95 ergänzt das Angebot für Brems- und Blinklichtfunktionen. "Moderne Außenbeleuchtung vereint komplexe Elektronik mit unmittelbarer Wirkung auf Design, Wiedererkennbarkeit und Sicherheit. Unsere innovativen LED-Controller ermöglichen den Herstellern neue Freiräume für dynamische Lichtsignaturen und intelligente Lichtfunktionen", erläutert Dr. Jan Dienstuhl, Vorstand für Entwicklung und Vertrieb der Elmos Semiconductor SE. "Die ersten Design Wins mit dem neuen E522.96 bestätigen unsere innovative Technologie und eröffnen Elmos den Zugang zu technologisch anspruchsvollen OLED-Lichtanwendungen. Diesen attraktiven Wachstumsbereich wollen wir künftig noch konsequenter weiterentwickeln", so Dr. Dienstuhl weiter. Einen OLED-Demonstrator mit dem E522.96 zeigt Elmos auf der electronica 2026 in München. Er macht sichtbar, wie aus hunderten einzeln angesteuerten Pixeln ein präzises und dynamisches Lichterlebnis entsteht. Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Mobil: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com Über Elmos

Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran. Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.



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