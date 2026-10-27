Dresden (ots) -Wer Mitarbeitern und Geschäftspartnern zu Weihnachten Danke sagen möchte, sollte jetzt handeln. Beliebt sind 2026 vor allem nachhaltige, nützliche und individualisierte Präsente. Der Werbeartikel-Anbieter Brandible zeigt, worauf es bei der Umsetzung dieser Geschenke ankommt.Nachhaltige Ideen für Weihnachten 2026Das Dankeschön sollte zu den Werten des Unternehmens passen. Umweltfreundliche Geschenke sind gefragt. Dazu zählen unter anderem Trinkflaschen aus Edelstahl, Notizbücher aus Recyclingpapier, Taschen aus Bio-Baumwolle, Saatpapier und Kräuter-Sets sowie regionale Feinkost in plastikfreier Verpackung. Siegel wie GOTS, FSC oder Blauer Engel helfen bei der Orientierung.Budget pro Geschenk kalkulierenDafür wird das Gesamtbudget durch die Zahl der zu Beschenkenden geteilt. Zu den Kosten zählen neben dem Produkt auch Veredelung, Verpackung, Grußkarte und Versand. Staffelpreise senken den Stückpreis bei größeren Mengen. Steuerliche Grenzen, etwa die Freigrenze für Geschenke an Geschäftspartner, sollten Unternehmen mit ihrer Steuerberatung klären.Gutscheine oder Sachgeschenke?Gutscheine sind flexibel und logistisch einfach, wirken aber oft unpersönlicher. Sachgeschenke mit Logo sind emotionaler und bleiben im Alltag präsent. Erfahrungsgemäß funktioniert eine Kombination gut, zum Beispiel ein individualisiertes Präsent mit kleinem Gutschein.Versand und Logistik bei großen StückzahlenAdressen sollten frühzeitig gesammelt werden, unter Beachtung des Datenschutzes. Zu entscheiden ist, ob die Konfektionierung intern oder durch den Lieferanten erfolgen soll. Die verfügbaren Ressourcen geben hier die Richtung vor. Da Paketdienste im Dezember stark ausgelastet sind, empfiehlt sich ein Zeitpuffer.Vorlaufzeiten für Firmengeschenke 2026In der Regel dauern Auswahl und Freigabe 1-2 Wochen und 1-4 Wochen fallen für Produktion und Veredelung an. Hinzu kommt die Lieferzeit. Wer Ende Oktober noch nicht bestellt hat, sollte zügig starten. Lagerware kann helfen, wenn die Zeit knapp wird.Druckverfahren im Überblick- Siebdruck: für große Auflagen und kräftige Farben- Digitaldruck: für mehrfarbige Motive und kleine Auflagen- Tampondruck: für gewölbte Oberflächen und Kleinteile- Lasergravur: dauerhaft und edel, etwa bei Metall, Holz und Glas- Stick: hochwertig auf TextilienDas Logo sollte als Vektordatei vorliegen, damit die Freigabe schnell klappt.Geschenke mit kleinem BudgetAuch kleine Präsente wirken: Notizbuch, Tasse oder Stoffbeutel mit Logo, selbst gemachte Tee- oder Gewürzmischungen und eine persönliche Grußkarte. Mitunter sind Mengenrabatte möglich. Alternativen sind ein gemeinsames Teamfrühstück, ein zusätzlicher freier Tag oder eine Spende im Namen der Kunden.Fazit: noch im Oktober startenWer Budget, Logistik, Vorlaufzeiten und Veredelung früh klärt, vermeidet Stress und schenkt etwas, das in Erinnerung bleibt.Über BrandibleBrandible ist die Plattform für effektive Markenwirkung. Das Produktportfolio für Geschäftskunden umfasst mehr als 150.000 Produkte, von klassischen Werbeartikeln über Kleidung bis hin zu Werbetechnik, Druckprodukten und Verpackungen. Seit 2007 bietet Brandible branchenerfahrenen Kundenservice, fachliche Beratung zum strategischen Einsatz der Werbemittel sowie Sonderanfertigungen von Werbeartikeln.Weitere Informationen:https://www.brandible.de/Pressekontakt:Cordula Roßberg+49 (0)351-265 512-115cordula.rossberg@brandible.deKSi International GmbHZellescher Weg 301069 Dresdenhttps://www.brandible.de/Original-Content von: KSi International GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146625/6378469