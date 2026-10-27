Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.370 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Hochtief und Infineon, am Ende Beiersdorf, Henkel und Adidas.



"Der Wochenstart ist gelungen. Jetzt kommt es einmal mehr darauf an, ob langfristig orientierte Anschlusskäufer in den Markt kommen, die den Dax weiter nach oben tragen können", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Zuletzt sei die 50-Tage-Linie, die aktuell bei 25.602 Punkten verläuft, für den Dax ein kaum zu überwindendes Hindernis gewesen. "Das ist aktuell ein Trade-Markt, in dem günstige Kurse zum Einstieg, steigende Kurse aber schnell zu Gewinnmitnahmen genutzt werden. Ohne mehr langfristiges Interesse wird es für den Dax schwer, die aktuelle Seitwärtsrange nach oben zu verlassen."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1157 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8963 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 116,40 US-Dollar; das waren 61 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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