Berlin - Eine Mehrheit der Deutschen spricht sich für ein absolutes Alkoholverbot am Steuer aus. Wie eine Umfrage von Forsa für den TÜV-Verband ergab, befürworten 71 Prozent eine Null-Promille-Vorgabe für Autofahrer.



Für Motorräder, Motorroller, Mopeds und Mofas liegt die Zustimmung bei 74 Prozent und für E-Scooter bei 67 Prozent. Auch beim Fahrrad ist eine knappe Mehrheit (54 Prozent) für null Promille. Fast jede zweite befragte Person (49 Prozent) unterstützt die Nullpromillegrenze sogar für alle abgefragten Fahrzeugarten. Knapp jeder fünfte Befragte (18 Prozent) lehnt die Nullpromillegrenze komplett ab.



Frauen sprechen sich deutlich häufiger für ein Alkoholverbot aus als Männer: 78 Prozent der Frauen und 63 Prozent der Männer befürworten null Promille für Autofahrer. Ein Alkoholverbot für alle Fahrzeugarten unterstützen 57 Prozent der Frauen, aber nur 40 Prozent der Männer. Männer (24 Prozent) lehnen ein Alkoholverbot insgesamt doppelt so häufig ab wie Frauen (12 Prozent).



Noch stärker als zwischen den Geschlechtern gehen die Meinungen zwischen den Altersgruppen auseinander: Ein absolutes Alkoholverbot für alle Fahrzeugarten unterstützen 31 Prozent der 18- bis 29-Jährigen, 47 Prozent der 30- bis 44-Jährigen, 48 Prozent der 45- bis 59-Jährigen und 59 Prozent der Menschen ab 60 Jahren. Die Nullpromillegrenze für Autofahrer befürworten 78 Prozent der Befragten ab 60 Jahren, aber nur 62 Prozent der 18- bis 29-Jährigen.



Dass Alkohol am Steuer gefährlich ist, wissen fast alle: 86 Prozent der Befragten halten ihn für sehr gefährlich, 12 Prozent für eher gefährlich. Tatsächlich erhöhen schon geringe Mengen das Unfallrisiko deutlich.



Für die Erhebung befragte Forsa 2.504 Personen ab 18 Jahren. Die Umfrage wurde vom 19. März bis 10. April 2026 durchgeführt.





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