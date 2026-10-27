DJ Suss Microtec verlagert Produktion aus Garching - Ausblick gesenkt

DOW JONES--Suss Microtec wird künftig nicht mehr an seinem Hauptsitz in Garching bei München produzieren. Wie der Hersteller von Anlagen für die Halbleiterindustrie mitteilte, wird die Fertigung künftig an den Standorten Zhubei in Taiwan und Sternenfels in Deutschland gebündelt. Wegen anfallender Einmalkosten und Umsatzverschiebungen senkt der im MDAX und TecDAX notierte Konzern seinen Ausblick für das Gesamtjahr.

"Durch die Bündelung unserer Produktionsaktivitäten schaffen wir eine effizientere und stärker skalierbare Fertigungsstruktur", sagte COO Thomas Rohe. Die Maßnahme gehe mit einer "Anpassung der Personalstruktur von etwa 70 Mitarbeitenden" einher, so Suss. Forschung und Entwicklung sowie zentrale Kompetenzen und die Konzernzentrale werden weiterhin in Deutschland bleiben und ausgebaut.

Die Einmalaufwendungen werden sich auf rund 6,2 Millionen Euro belaufen, wovon 4,5 Millionen Euro dieses Jahr anfallen werden.

Für das laufende Jahr rechnet Suss nun mit einem Umsatz von 405 bis 425 Millionen Euro. Die EBIT-Marge wird bei 5 bis 7 Prozent gesehen. Bislang hatte Suss Erlöse von 425 bis 485 Millionen Euro und eine Marge von 8 bis 10 Prozent angepeilt. Die Bruttomarge wird weiterhin bei 35 bis 37 Prozent gesehen. Ein weiterer Grund für die Senkung des Ausblicks ist die angespannte Liefersituation bei einzelnen Komponenten.

"Die kurzfristigen Belastungen sind bewusste Ausgaben in zusätzliche Skalierbarkeit und operative Effizienz", sagte CFO Cornelia Ballwießer laut Mitteilung.

Die Zahlen zum 3. Quartal wird Suss wie geplant am 5. November veröffentlichen.

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October 27, 2026 04:22 ET (08:22 GMT)

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