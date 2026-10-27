DJ EU lässt Brustkrebsmittel von Astrazeneca und Daiichi Sankyo zu

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Astrazeneca und Daiichi Sankyo haben eine EU-Zulassung für ihr Medikament Enhertu zur Behandlung einer bestimmten Brustkrebsart im Frühstadium bekommen.

Die beiden Pharmaunternehmen teilten am Dienstag mit, dass die EU-Kommission der Empfehlung des wissenschaftlichen Ausschusses der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA gefolgt sei und Enhertu als Monotherapie für Patientinnen zugelassen habe, die nach operativ entfernten HER2-positivem Brustkrebs noch eine Resterkrankung aufweisen.

Dies ist laut Astrazeneca und Daiichi die erste EU-Zulassung für Enhertu bei Brustkrebs im Frühstadium mit kurativer Zielsetzung.

Die Zulassung basierte auf Daten einer klinischen Studie der späten Phase, die zeigten, dass das Medikament das Risiko eines Krankheitsrückfalls oder Todes reduzierte, so die Unternehmen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2026 04:29 ET (08:29 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.