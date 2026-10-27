Hamburg, 27. Oktober 2026 - Der TÜV Saarland hat dem Baufinanzierungsvermittler Baufi24 erneut zwei Prüfzeichen mit dem Ergebnis "sehr gut" verliehen: für Kundenzufriedenheit (Note 1,3) und für das Preis-Leistungs-Verhältnis (Note 1,4). Grundlage ist eine Online-Befragung unter 515 Kundinnen und Kunden von Baufi24. 97,3 Prozent von ihnen würden das Unternehmen weiterempfehlen.
Die Zertifizierung wird alle zwei Jahre auf Basis einer aktuellen Befragung erneuert. Für Baufi24 ist es nach 2022 und 2024 die dritte Zertifizierung in Folge. Die Gesamtzufriedenheit mit dem Baufinanzierungsvermittler ist dabei jedes Mal gewachsen:
"Eine Baufinanzierung läuft über Jahrzehnte. Unsere Kundinnen und Kunden müssen sich darauf verlassen können, dass wir verständlich erklären, fair beraten und das Angebot finden, das langfristig zu ihnen passt. Eine Baufinanzierung ist für viele Kundinnen und Kunden eine wichtige Entscheidung. Deshalb freut es mich besonders, dass sie uns jetzt zum dritten Mal in Folge so gut bewerten", sagt Oliver Kohnen, Geschäftsführer von Baufi24. "Dass uns inzwischen fast vier von fünf Befragten die Bestnote geben, ist das Verdienst unserer Beraterinnen und Berater. Sie nehmen sich für jede Finanzierung viel Zeit und das merken die Menschen, die zu uns kommen, auch."
Die Prüfzeichen "TÜV Kundenzufriedenheit" und "TÜV Preis/Leistung" vergibt die TÜV Saarland Solutions GmbH auf Basis einer repräsentativen Kundenbefragung. Voraussetzung für die Vergabe der Prüfzeichen ist eine Gesamtzufriedenheit von mindestens 2,2. Das Prüfzeichen Kundenzufriedenheit setzt zudem voraus, dass mindestens 70 Prozent der Befragten das Unternehmen weiterempfehlen.
Emittent/Herausgeber: Baufi24 GmbH
Schlagwort(e): Immobilien
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