BÖRSE AKTUELL: Mega-IPO von Anthropic entfacht KI-Fantasie & asiatische Märkte ziehen mit!

Als Finanzexperte Jens Klatt werfe ich für Sie heute einen Blick auf einen außergewöhnlich starken Handelstag. Die Wall Street lieferte gestern ein beeindruckendes Comeback ab. Wer die Entwicklungen im Bereich Börse Aktuell verfolgt, weiß, dass der Sektor für künstliche Intelligenz zuletzt unter scharfer Kritik wegen ausufernder Infrastrukturkosten litt.

Doch die Nachricht vom bevorstehenden Mega-Börsengang (IPO) des KI-Unternehmens Anthropic wischte diese Sorgen schlagartig vom Tisch. Der technologielastige Nasdaq, der S&P 500 und der Dow Jones schlossen mit soliden Gewinnen ab, und diese positive Dynamik schwappt heute direkt auf die asiatischen Märkte über. In meinem heutigen Marktbericht Börse analysiere ich für Sie die drei wichtigsten Markttreiber - vom Anthropic-IPO bis hin zu spannenden geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten.

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