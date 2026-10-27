Berlin (ots) -Der Ökonom und frühere Präsident des ifo-Instituts Hans-Werner Sinn rechnet in einem Podcast mit der desaströsen Politik der vergangenen Merkel-Jahre ab. AfD-Bundessprecherin Alice Weidel meint, Prof. Sinn liegt völlig richtig:"Dem Ökonomen Hans-Werner Sinn kann man in seiner Analyse, Deutschland stecke in seiner schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, nur zustimmen. Sein Befund, fünfzehn Jahre Merkel rückabwickeln zu müssen, gibt zum großen Teil die Forderungen unserer Alternative für Deutschland wieder: Wir fordern wie Sinn ein Ende der wahnwitzigen Klimapolitik und der CO2-Bepreisung. Die AfD sagt daher Ja zum Umweltschutz, macht aber Schluss mit der Klimaschutzpolitik und mit den Plänen zur Dekarbonisierung und Transformation der Gesellschaft.Auch Sinns Forderung nach einem Ende des Ukrainekrieges und sein Appell, 'aus einer Position der Stärke heraus mit Russland einen Frieden machen', gibt eine AfD-Forderung wieder.Darüber hinaus analysiert Sinn völlig korrekt, dass ein Industrieland wie Deutschland nicht kostengünstig mit Strom aus Erneuerbaren versorgt werden könne, weil ja teure Doppelstrukturen nötig sind.Ich empfehle dem Bundeskanzler und seiner Regierung, sich das Gespräch mit Sinn anzuhören und für Deutschland und seine Bürger gemeinsam mit der AfD die rettenden Maßnahmen einzuleiten: die CO2-Bepreisung stoppen, die EU reformieren, die Migrationskrise beenden, den Staatshaushalt sanieren und den NGO-Sumpf trockenlegen."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleEichhorster Weg 80 / 13435 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/6378534