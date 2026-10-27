Das Photovoltaik-Unternehmen Marcley betreibt auf den Dächern der Goslarer Wohnstättengesellschaft einige Photovoltaik-Anlagen. Die Mieter:innen der 227 Wohnungen erhalten den Solarstrom vom eigenen Dach im Rahmen der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung. Gemeinsam mit dem Hannoveraner Energieunternehmen Marcley hat die Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH im Stadtteil Ohlhof mehrere Häuserzeilen mit insgesamt 32 Hauseingängen und 227 Wohnungen mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Durch das Modell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver