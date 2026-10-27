RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) ist eines von weltweit nur 15 Krankenhäusern, die sowohl die maximale Bewertung von fünf Bändern für digitale Reife als auch die neue Auszeichnung "Leader in AI Innovation" in der Liste "World's Best Smart Hospitals 2027" des Magazins Newsweek erhalten haben. Damit gehört es zu den weniger als 4 % der führenden 410 Krankenhäuser, die in 33 Ländern bewertet wurden, und reiht sich in eine kleine globale Gruppe ein, die bei der digitalen und KI-gestützten Versorgung Maßstäbe setzt.

"Five Ribbons" (Fünf Bänder) - die höchste Stufe der überarbeiteten Skala für digitale Reife im Rahmen des Rankings - gingen an 21 Krankenhäuser, während die in diesem Jahr erstmals verliehene Auszeichnung "Leader in AI Innovation" an 39 Einrichtungen ging. Weltweit erhielten nur 15 Krankenhäuser beide Auszeichnungen; diese verteilten sich auf fünf Länder, darunter Saudi-Arabien, wo das KFSH-Krankenhaus in Riad den 123. Platz in der Gesamtwertung belegte.

Die Leistungsfähigkeit des KFSH beruht auf einem ganzheitlichen Ansatz, der klinische Exzellenz, wegweisende Forschung und fortschrittliche digitale Kompetenzen vereint. Von künstlicher Intelligenz und prädiktiver Analytik bis hin zum intelligenten Patientenflussmanagement - das Krankenhaus setzt Technologie in konkrete Vorteile bei der klinischen Entscheidungsfindung, der betrieblichen Effizienz und der Patientenerfahrung um.

Das von Newsweek und Statista entwickelte Ranking kombiniert internationale Empfehlungen von Fachkollegen mit der "Statista Smart Hospitals Digital Maturity Survey", für die Belege sowie eine Bestätigung durch die Geschäftsleitung erforderlich sind. Um die KI-Auszeichnung zu erhalten, musste ein Krankenhaus sowohl bei der KI-Anerkennung durch Fachkollegen als auch beim KI-Reifegrad mindestens das 70. Perzentil erreichen.

Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre wurde für das Jahr 2026 auf Platz 1 im Nahen Osten und in Afrika sowie auf Platz 12 weltweit unter den 250 führenden akademischen medizinischen Zentren eingestuft. Laut Brand Finance wurde sie zudem als wertvollste Marke im Gesundheitswesen im Königreich und im Nahen Osten für das Jahr 2026 ausgezeichnet und von Newsweek in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser sowie der weltweit besten Spezialkrankenhäuser für das Jahr 2026 aufgenommen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa