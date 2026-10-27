DJ Bafin senkt SREP-Eigenmittelanforderungen für Flatexdegiro

DOW JONES--Flatexdegiro muss künftig weniger Kapital vorhalten. Wie der Online-Broker mitteilte, hat die Finanzaufsicht Bafin die im Rahmen des regelmäßigen aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (SREP) festgelegte zusätzliche Eigenmittelanforderung um 100 Basispunkte auf 1,5 Prozent gesenkt. Außerdem entfällt der individuelle Kapitalzuschlag, der vor mehreren Jahren wegen festgestellter Mängel in der Geschäftsorganisation angeordnet wurde.

"Die erneute Reduzierung des SREP-Aufschlags und insbesondere der vollständige Wegfall des individuellen Kapitalzuschlags sind ein starkes Signal der Aufsicht und bestätigen die erheblichen Fortschritte, die wir seit der Bafin-Sonderprüfung im Jahr 2022 erzielt haben", sagte Vorstandschef Oliver Behrens.

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October 27, 2026 04:52 ET (08:52 GMT)

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