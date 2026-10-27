Auf einer bundesweit einzigartigen Pilotlinie will das ZSW Kathodenmaterialien für Batteriespeicher weiterentwickeln. Ziel ist es, Fortschritte aus der Forschung in die industrielle Zellproduktion zu überführen. Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) hat in Ulm eine Pilotlinie für neue Batteriematerialien in den Vollbetrieb genommen. Die Powder-Up!-Anlage ist laut ZSW die erste derartige unabhängige Linie in Deutschland. Sie soll Materialien unter realen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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