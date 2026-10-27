Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Marktteilnehmer haben die Zinserhöhungserwartungen im Verlauf des Monats reduziert, so die Analysten der Helaba.Einer Änderung der Fed- und der EZB-Leitzinsen in dieser Woche werde aktuell nur eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit beigemessen und auch ein Zinsschritt im Dezember sei in beiden Währungsräumen nicht mehr vollständig eskomptiert, wohl aber mit hoher Wahrscheinlichkeit. Vor diesem Hintergrund seien die eingehenden Konjunkturdaten zu beobachten. Das Augenmerk gelte dabei den US-Aufträgen langlebiger Wirtschaftsgüter (Durable Goods Orders). Die Vorgaben seien per saldo positiv. So habe der Flugzeughersteller Boeing wieder mehr Bestellungen berichtet, sodass der Gesamtwert der Aufträge moderat zulegen könnte. Gemischt hingegen seien im September die Umfragewerte zur Auftragsentwicklung ausgefallen. Insofern mahne dies vor zu viel Optimismus. Gegenüber der Konsensschätzung seien die Analysten etwas zurückhaltender. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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