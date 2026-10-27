Innsbruck (ots) -Die Congress Messe Innsbruck (CMI) stellt mit Igor Palka die Weichen für die Zukunft. Der erfahrene Messe-, Kongress- und Veranstaltungsexperte übernimmt mit 1. März 2027 die Geschäftsführung. Mit seiner internationalen Erfahrung und ausgewiesenen Branchenexpertise soll Palka die erfolgreiche Weiterentwicklung des Unternehmens vorantreiben und neue Impulse für den Messe-, Kongress- und Veranstaltungsbereich setzen.Igor Palka, geboren 1983 in München, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche. Im Laufe seiner Karriere war er sowohl national als auch international tätig. Unter anderem verantwortete er mehrere Industriemessen, aber auch eine internationale Tochtergesellschaft der Messe München und sammelte dabei umfangreiche Erfahrungen in internationalen Märkten, insbesondere in Asien. Aktuell ist Palka noch als Geschäftsbereichsleiter für die Technologiemessen, das New Business Development und die Internationalisierung im Führungsteam der Messe Berlin tätig. In dieser Funktion verantwortet er die strategische Entwicklung neuer Geschäftsfelder und die internationale Ausrichtung des Unternehmens.Mit seinem Wechsel nach Innsbruck bringt Palka umfassende Branchenkenntnis, internationale Perspektive und langjährige Führungserfahrung mit. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit dem Team die Zukunft der Congress Messe Innsbruck zu gestalten. Innsbruck bietet als international etablierter Standort großes Potenzial, das wir gemeinsam weiterentwickeln wollen", erklärt Igor Palka, der sich bei den Gesellschaftern für das ausgesprochene Vertrauen bedankt."Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass mit Igor Palka die strategischen Weichen für eine erfolgreiche Zukunft der Congress Messe Innsbruck gestellt werden", erklärt Aufsichtsratsvorsitzender Andreas Perger, der den Besetzungsprozess leitete. "Wir blicken mit Igor Palka voller Zuversicht nach vorne. Er bringt genau das Profil mit, das die Congress Messe Innsbruck als verlässliche und moderne Partnerin in der Messe-, Kongress- und Veranstaltungsbranche braucht."Presseportal Zum vollständigen Artikel (https://www.cmi.at/de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/igor-palka-GF)Pressekontakt:Congress und Messe Innsbruck GmbHJulia ZachenhoferTelefon: +43 (0) 512 5383-2178E-Mail: presse@cmi.atWebsite: https://www.cmi.atOriginal-Content von: Congress und Messe Innsbruck GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63001/6378593