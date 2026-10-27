München (ots) -Wenn kleine Könner große Stars herausfordern, wird es unterhaltsam, überraschend und manchmal einfach unglaublich: Seit 15 Jahren begeistert "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" mit Kai Pflaume das Publikum. Zum großen Jubiläum feiert die Show 70 Ausgaben und 15 Jahre voller außergewöhnlicher Duelle - mit einem Geburtstagsständchen von Otto Waalkes, einer Top 10 der beliebtesten Duelle und jeder Menge prominenter Herausforderer. Mit dabei sind unter anderem Mats Hummels, Elyas M'Barek, Lena Gercke, David Garrett, Jan Josef Liefers, Tobias Moretti, Mathilde Gremaud und Julian Weber - am Samstag, 31. Oktober, um 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek.Moderator Kai Pflaume: "15 Jahre 'Klein gegen Groß' - das sind 15 Jahre voller außergewöhnlicher Geschichten: Ein 5-Jähriger, der im Duell einen Gabelstapler fährt wie ein alter Hase, eine 13-Jährige, die sich die exakte Reihenfolge von 400 Ziffern einprägen kann oder ein erst 4-Jähriger, der Snooker-Kugeln wie ein Profi einlocht. Das sind einfach unglaubliche TV-Momente, die es so nur bei 'Klein gegen Groß' zu sehen gibt. Und auch nach 15 Jahren ist noch immer jede Sendung so einzigartig wie die erste, da unsere kleinen Könner die prominenten Gäste mit viel Fantasie und großer Leidenschaft zu immer neuen Duellen herausfordern."Die beliebtesten Duelle: Das Publikum hat entschieden!Welches Duell aus 15 Jahren ist dem Publikum am stärksten in Erinnerung geblieben? Zum Jubiläum haben Zuschauerinnen und Zuschauer abgestimmt und ihre liebsten Challenges gewählt. Kai Pflaume präsentiert die Top 10 des Votings und begrüßt den kleinen Herausforderer, der mit seinem Duell besonders viele Herzen des Publikums erobert hat, live im Studio.Große Überraschungen und liebgewonnene Highlights zum JubiläumFußball-Weltmeister Mats Hummels steht vor einer Herausforderung in luftiger Höhe: Auf einer schwebenden Plattform muss er so viele Fußbälle wie möglich ins 15 Meter weit entfernte, ebenfalls schwebende Tor befördern. Beweist der Fußballprofi auch bei diesem ungewöhnlichen Duell Treffsicherheit?Zehn Besen, ein Essstäbchen und jede Menge Fingerspitzengefühl: In einer neuen Ausgabe der beliebten Rubrik "Klein gegen Jan Josef" wartet zum 15-jährigen Jubiläum eine besonders wacklige Herausforderung auf Jan Josef Liefers.Wie textsicher ist Otto Waalkes - bei seinen eigenen Filmklassikern? Die Comedy-Legende muss Szenen aus seinen eigenen Filmen anhand eines einzigen Satzes erkennen und richtig fortsetzen. Doch damit nicht genug: Zum Jubiläum hält Otto auch noch eine musikalische Überraschung bereit und bringt dem Publikum ein ganz besonderes Geburtstagsständchen."Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" - Die Jubiläumsshow, Samstag, 31. Oktober 2026, um 20:15 Uhr im Ersten sowie bei ORF und SRFAm 7. November folgt gleich die nächste Ausgabe mit Ninja-Athlet Josiah Pippel, Axel Prahl, Jan Josef Liefers, Peter Maffay, Johannes Oerding, Mai Thi Nguyen-Kim und vielen anderenFotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Susi Lindlbauer, ARD-ProgrammdirektionTel: 0173 / 45 186 05, E-Mail: susi.lindlbauer@ard.deDie Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6378590