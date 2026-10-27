Kupfer- und Nickelchance: NexMetals Mining: 72% mehr Ressourcen - steht die Kupfer-Nickel-Aktie vor einer Neubewertung?

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Zwei ehemalige Minen, gewaltige Kupfer-Nickel-Vorkommen und neue Entdeckungen: NexMetals Mining könnte vor einem entscheidenden Entwicklungsschritt stehen. Wie groß ist das Kurspotenzial?

Liebe Leserinnen und Leser,

die Weltwirtschaft steht vor einer gewaltigen Herausforderung. Während Regierungen und Industriekonzerne Milliarden in die Elektrifizierung, künstliche Intelligenz, neue Energieinfrastrukturen und moderne Fertigungstechnologien investieren, wächst im Hintergrund ein Problem, das zunehmend über den Erfolg dieser Entwicklungen entscheiden könnte: die langfristige Versorgung mit strategisch wichtigen Rohstoffen.

Kupfer, Nickel und Kobalt sind längst nicht mehr nur klassische Industriemetalle. Sie gehören zu den Schlüsselrohstoffen einer Wirtschaft, die immer stärker von Elektrizität, Digitalisierung und technologischer Leistungsfähigkeit abhängig ist. Ohne Kupfer keine leistungsfähigen Stromnetze, ohne Nickel keine zahlreichen Hochleistungslegierungen und bestimmten Batterietechnologien. Und ohne ausreichende Rohstoffversorgung geraten selbst die ambitioniertesten Industrieprojekte irgendwann an ihre Grenzen.

Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung beim Kupfer. Das rötliche Metall ist für praktisch jeden Bereich der modernen Elektrifizierung unverzichtbar. Stromleitungen, Transformatoren, Elektrofahrzeuge, Rechenzentren und erneuerbare Energieanlagen benötigen erhebliche Mengen davon. Gleichzeitig sind neue Kupferlagerstätten immer schwieriger zu entdecken und wirtschaftlich zu erschließen.

Die Internationale Energieagentur (IEA) unterstreicht diese Entwicklung in ihrem Global Critical Minerals Outlook 2026. Demnach könnte die weltweite Kupfernachfrage bis 2040 um rund sieben Millionen Tonnen wachsen. Auch für Nickel erwartet die Organisation langfristig eine deutlich steigende Nachfrage.

Für Anleger ergibt sich daraus eine interessante Ausgangslage: Während sich die Nachfrage nach wichtigen Industriemetallen strukturell verändert, bleibt die Erschließung neuer Minen ein langwieriger, kapitalintensiver und technisch anspruchsvoller Prozess.

Warum bestehende Minen plötzlich wieder interessant werden

Eine besonders spannende Rolle könnten deshalb Rohstoffunternehmen übernehmen, die nicht ausschließlich auf neue Entdeckungen setzen, sondern bereits bekannte und früher produzierende Lagerstätten weiterentwickeln.

Der Unterschied ist erheblich.

Wer eine neue Mine auf einer bislang unerschlossenen Lagerstätte errichten möchte, muss häufig zunächst Straßen bauen, eine Strom- und Wasserversorgung sicherstellen sowie aufwendige Genehmigungsverfahren durchlaufen. Hinzu kommen umfangreiche Investitionen in die technische Infrastruktur.

Bei ehemaligen Produktionsstandorten kann die Ausgangslage deutlich günstiger sein. Dort existieren oftmals bereits Schächte, Zufahrtswege, Stromanschlüsse und umfangreiche historische geologische Daten. Solche Voraussetzungen können Entwicklungsrisiken reduzieren und einen erheblichen wirtschaftlichen Vorteil darstellen, sofern der Zustand der Anlagen und die Wirtschaftlichkeit einer Wiederinbetriebnahme bestätigt werden.

Genau hier könnte in den kommenden Jahren eine interessante Neubewertung stattfinden. Denn wenn strategische Metalle langfristig stärker nachgefragt werden, gewinnen Projekte an Attraktivität, die nicht bei null anfangen müssen.

Botswana: Ein traditionsreicher Bergbaustandort mit neuem Potenzial

Ein Land, das in diesem Zusammenhang besondere Aufmerksamkeit verdient, ist Botswana.

Der südafrikanische Staat verfügt über eine lange Bergbautradition, etablierte Fachkräfte und eine vergleichsweise stabile Investitionsumgebung. Während Botswana international vor allem für seine Diamantenproduktion bekannt ist, besitzt das Land ebenfalls bedeutende Vorkommen an Kupfer, Nickel und weiteren strategischen Metallen.

Für internationale Bergbaugesellschaften eröffnet dies interessante Perspektiven. Insbesondere ältere Minenstandorte, deren wirtschaftliche Möglichkeiten durch neue Explorationstechnologien, moderne Aufbereitungsmethoden und veränderte Metallpreise neu beurteilt werden können, rücken zunehmend in den Fokus.

Allerdings entscheidet nicht allein die Größe einer Lagerstätte über ihren zukünftigen Wert. Ebenso wichtig sind die Metallgehalte, die metallurgischen Eigenschaften, die Infrastruktur und der Kapitalbedarf bis zu einer möglichen Produktionsaufnahme.

Und genau an dieser Schnittstelle zwischen historischer Bergbauproduktion, moderner Exploration und langfristig wachsendem Rohstoffbedarf positioniert sich ein Unternehmen, das in den vergangenen Monaten mit bemerkenswerten Ergebnissen auf sich aufmerksam gemacht hat.

NexMetals Mining: Aus historischen Minen entsteht eine neue Rohstoffgeschichte

Die kanadische NexMetals Mining Corp. (WKN: A41ALY | ISIN: CA65346E2042 | NASDAQ: NEXM) verfolgt in Botswana eine Strategie, die sich deutlich von der vieler klassischer Explorationsgesellschaften unterscheidet.

Im Mittelpunkt stehen die beiden ehemals produzierenden Kupfer-Nickel-Projekte Selebi und Selkirk. Sie liegen rund 75 Kilometer voneinander entfernt und verfügen über historische Bergbaudaten sowie bestehende Infrastruktur. NexMetals arbeitet daran, die bekannten Lagerstätten systematisch zu erweitern, ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten neu zu bewerten und die Voraussetzungen für eine zukünftige Produktion zu schaffen.

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende beachten - Advertorial/Werbung im Namen von NexMetals Mining (ISIN CA65346E2042 WKN A41ALY)

Wie groß das Potenzial sein könnte, verdeutlichen die jüngsten Unternehmensmeldungen.

Am 1. Oktober 2026 veröffentlichte NexMetals eine aktualisierte Ressourcenschätzung für Selebi Main. Die abgeleiteten Mineralressourcen stiegen auf 32,47 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 1,53% Kupfer und rund 0,98% Nickel. Das entspricht allein in dieser Lagerstätte rund 495.400 Tonnen enthaltenem Kupfer und 316.800 Tonnen Nickel.

Nur wenige Wochen später, am 20. Oktober 2026, folgte die nächste wichtige Nachricht: Die angezeigten Mineralressourcen bei Selebi North erhöhten sich gegenüber der Schätzung von 2024 um nahezu 200% auf 8,95 Millionen Tonnen. Für das gesamte Selebi-System weist NexMetals inzwischen 8,95 Millionen Tonnen angezeigte und weitere 41,95 Millionen Tonnen abgeleitete Mineralressourcen aus.

Dabei handelt es sich um Mineralressourcen, nicht um nachgewiesene wirtschaftlich abbaubare Reserven. Die Fortschritte sind dennoch bemerkenswert, weil sie das geologische Größenpotenzial des Projekts deutlich besser erkennen lassen.

Für Anleger stellt sich deshalb eine entscheidende Frage: Welchen Wert könnte ein Unternehmen entwickeln, das bereits über zwei ehemals produzierende Minen verfügt, seine Rohstoffbasis erheblich ausbauen konnte und gleichzeitig wichtige technische Voraussetzungen für eine mögliche Wiederaufnahme der Produktion schafft?

Genau dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Denn NexMetals Mining könnte sich in einer Phase befinden, in der aus einer vielversprechenden Rohstoffgeschichte zunehmend ein konkretes Entwicklungsprojekt wird - mit entsprechenden Chancen, aber auch den für Bergbauentwickler typischen Risiken.

72% mehr Ressource bei Selebi Main - und die Bohrergebnisse machen Lust auf mehr

Es gibt Unternehmensmeldungen, bei denen eine einzige Zahl die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Bei NexMetals Mining sind es diesmal 72% mehr Mineralressource bei Selebi Main. Ein gewaltiger Sprung. Doch wer nur auf diese Schlagzeile schaut, verpasst den zweiten spannenden Teil der Geschichte: Neue Bohrergebnisse bestätigen einen hochgradigen Trend - und erweitern ihn weiter in Richtung Selebi North.

Mehr mineralisiertes Gestein. Deutlich mehr enthaltenes Kupfer und Nickel. Und jetzt auch Kobalt in der Ressourcenschätzung. Beim Selebi-Projekt in Botswana kommen gleich mehrere positive Entwicklungen zusammen. Besonders interessant: Mit der laufenden Aktualisierung für Selebi North steht bereits der nächste wichtige Nachrichtenbaustein aus.

Starker Treffer: 7,55 Meter mit 6,48% Kupferäquivalent

Beginnen wir dort, wo die Grundlage für das Ressourcenwachstum entsteht: bei den Bohrungen. NexMetals Mining hat im Rahmen seines laufenden Oberflächenbohrprogramms auf Selebi Main Analyseergebnisse aus dem Bohrloch SMD-26-219 veröffentlicht. Und die haben es in sich.

Die Bohrung lieferte einen Abschnitt von 7,55 Metern mit 6,48% Kupferäquivalent. Die gemeldeten Einzelgehalte betragen 2,70% Kupfer und 1,83% Nickel. Damit bestätigte das Unternehmen einen weiteren mächtigen, hochgradigen Massivsulfidabschnitt entlang eines sich immer deutlicher abzeichnenden Trends.

Das Entscheidende ist also nicht nur dieser einzelne Treffer. Es ist sein Zusammenhang mit den bisherigen Ergebnissen: Der hochgradige Trend ist inzwischen über etwas mehr als 1,5 Kilometer definiert. Aus einzelnen erfolgreichen Bohrungen ergibt sich damit ein zunehmend greifbares geologisches Bild.

Selebi Main und Selebi North bilden die räumlichen Bezugspunkte der aktuellen Exploration.

Die nächste Bohrung geht weiter: Drei Zonen und eine neue Entdeckung

Doch damit nicht genug. Das Bohrloch SMD-26-217 verlängerte den hochgradigen Trend um weitere 100 Meter in Richtung Selebi North. Über drei Zonen hinweg wurden insgesamt 38,65 Meter mit disseminierter bis massiver Sulfidmineralisierung durchteuft.

Wichtig ist dabei die Unterscheidung: Für SMD-26-219 liegen die genannten Analyseergebnisse vor. Bei SMD-26-217 handelt es sich in diesem Update zunächst um einen visuell festgestellten Mineralisierungsabschnitt. Die Länge der sichtbaren Mineralisierung ist deshalb nicht mit einem bereits analytisch bestätigten Metallgehalt gleichzusetzen.

Geologisch ist der Befund dennoch ausgesprochen spannend. SMD-26-217 stellt den bislang tiefsten signifikanten Mineralisierungsabschnitt entlang des Trends dar. Die Bohrung bestätigte sowohl die Hauptzone als auch die untere Zone. Und dann kam noch etwas hinzu: Rund neun Meter unterhalb der unteren Zone wurde erstmals eine dritte Zone mit massiver Sulfidmineralisierung durchschnitten.

Drei Zonen statt nur der beiden bereits bestätigten. Genau das macht diesen Treffer so interessant.

Zusammengenommen gehören die drei Zonen zu den mächtigsten mineralisierten Abschnitten, die das laufende Programm bislang angetroffen hat. Zugleich liefern sie weitere Hinweise darauf, dass sich der hochgradige Trend seitlich durch die Flexurzone in Richtung Selebi North fortsetzt. Die Exploration gewinnt damit nicht nur an Länge, sondern auch an geologischer Aussagekraft.

Die räumliche Darstellung ordnet die Bohrtreffer entlang des hochgradigen Trends ein.

72% Ressourcenwachstum: Selebi Main erreicht eine neue Größenordnung

Und nun zur Zahl, die dieses Update prägt. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Selebi Main weist für 2026 32,47 Millionen Tonnen mit 1,53% Kupfer und 0,97% Nickel aus.

Zum Vergleich: Der Selebi-Main-Anteil der Ressourcenschätzung von 2024 lag bei 18,89 Millionen Tonnen mit 1,69% Kupfer und 0,88% Nickel. Die geschätzte Ressourcentonnage wächst damit um rund 72%. Nicht um ein paar Prozentpunkte. Sondern um deutlich mehr als zwei Drittel!

Doch was bedeutet das für die enthaltenen Metalle? Hier wird der Fortschritt besonders deutlich:

Kupfer: Die enthaltene Menge steigt von 319.200 Tonnen auf 495.400 Tonnen - ein Plus von rund 55%.

Die enthaltene Menge steigt von 319.200 Tonnen auf 495.400 Tonnen - ein Plus von rund 55%. Nickel: Die enthaltene Menge wächst von 165.500 Tonnen auf 316.800 Tonnen - ein Zuwachs von rund 91%.

Gerade beim Nickel ist das ein beeindruckender Schritt: Die geschätzte enthaltene Metallmenge hat sich nahezu verdoppelt.

Für eine saubere Einordnung lohnt sich allerdings der genaue Blick. Der durchschnittliche Kupfergehalt liegt mit 1,53% unter den 1,69% der vorherigen Schätzung. Der Nickelgehalt steigt dagegen von 0,88% auf 0,97%. Mehr enthaltenes Metall bedeutet also nicht automatisch einen höheren Durchschnittsgehalt bei jedem Metall. Beim Kupfer überwiegt hier der kräftige Zuwachs der Ressourcentonnage den niedrigeren Durchschnittsgehalt.

Ebenso wichtig: Eine Mineralressource ist nicht mit einer nachgewiesenen wirtschaftlich gewinnbaren Reserve gleichzusetzen. Die fachliche Abgrenzung erläutern die Ressourcen- und Reservenstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum. Der gemeldete Ressourcensprung ist ein starker Entwicklungsschritt - aber für sich genommen noch kein Nachweis einer profitablen Förderung.

Kobalt kommt hinzu - Selebi North bleibt der nächste spannende Baustein

Als wäre das Wachstum bei Kupfer und Nickel nicht schon bemerkenswert genug, umfasst die Ressourcenschätzung 2026 für Selebi Main nun auch Kobalt als drittes Metall. Eine konkrete Kobaltmenge oder ein Kobaltgehalt wird im vorliegenden Unternehmensupdate nicht genannt. Klar ist aber: Die Schätzung bildet damit ein breiteres Metallspektrum ab.

Und die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Selebi North befindet sich ebenfalls in Arbeit. Ihre Ergebnisse sollen nach Abschluss der laufenden Arbeiten separat veröffentlicht werden und wurden im Update für die nähere Zukunft in Aussicht gestellt.

Wichtig dabei: Die gemeldeten 72% Wachstum beziehen sich auf Selebi Main gegenüber dessen Anteil an der Schätzung von 2024 - nicht auf eine bereits vollständig aktualisierte Gesamtressource aus Selebi Main und Selebi North.

Der spannendste Korridor liegt zwischen Selebi North und Selebi Main

Nun kommt der Teil, der die Geschichte besonders interessant macht.

Schon länger bestand die Hypothese, dass Selebi North und Selebi Main zusammenhängen könnten. Über längere Zeit lieferten die Bohrungen bei North dafür allerdings keine überzeugende Richtungsbestätigung. Das ändert sich nun: Tiefere Bohrungen zeigen, dass sich der südliche Lagerstättenarm abflacht und in Richtung Selebi Main dreht.

Gleichzeitig steigen die Kupfergehalte. Doch nicht nur die Richtung und die Metallgehalte sind bemerkenswert. Auch die Gesteinschemie liefert neue Anhaltspunkte.

Warum der "Kiel" einer Intrusion wichtig ist

Der beratende Geologe Dr. Peter Lightfoot identifizierte in tiefen Bohrungen aus dem Zwischenraum frischen Olivin in magnesiumreichen Gesteinen. Nach der geologischen Interpretation sind solche Merkmale typisch für den tiefsten Bereich eines magmatischen Intrusionskörpers, den sogenannten Kiel.

Dieser Bereich ist als Explorationsziel interessant, weil sich dort massive Sulfide ansammeln können. Für NexMetals ergibt sich damit ein präziserer Ansatzpunkt für die weitere Suche.

Die Hinweise kommen inzwischen aus mehreren Richtungen:

Selebi North verändert in der Tiefe seine Richtung hin zu Selebi Main.

Die Kupfergehalte nehmen zu.

Bohrungen im Zwischenraum haben massive Sulfide und passende geochemische Merkmale geliefert.

Elektromagnetische Bohrlochmessungen unterstützen weiteres Explorationspotenzial.

Das macht den rund 1,5 Kilometer langen Korridor zu einem besonders aussichtsreichen Suchraum. Es beweist aber noch keine durchgehende, wirtschaftlich abbaubare Verbindung.

Jetzt zählt die Suche nach mächtigeren Sulfidzonen

Einzelne Abschnitte massiver Sulfide reichen nicht aus, um die Dimension eines möglichen Verbindungskörpers zu bestimmen. Die nächste Frage lautet: Wo verdickt sich die Mineralisierung?

TECT Geological Consulting untersucht deshalb die strukturellen Kontrollen vor Ort. Bei Selebi können Faltungen mit mächtigeren Sulfidansammlungen zusammenfallen. Die Verbindung aus Strukturgeologie, Geochemie und elektromagnetischen Messungen soll helfen, die nächsten Bohrziele gezielter auszuwählen.

Genau darin liegt der nächste große Erkenntnisschritt: nicht einfach mehr zu bohren, sondern die aussichtsreichsten Stellen im System besser zu treffen.

Selkirk: Eigenständiges Projekt und mögliche Finanzierungsquelle

Während Selebi die aufregendsten neuen geologischen Fragen aufwirft, könnte Selkirk für den finanziellen Handlungsspielraum besonders wichtig werden.

Die Ressourcenschätzung vom Juni 2026 weist aus:

78,2 Millionen Tonnen angezeigte Ressource mit 0,66% Kupferäquivalent.

mit 0,66% Kupferäquivalent. 15,1 Millionen Tonnen abgeleitete Ressource mit 0,60% Kupferäquivalent.

Zusammen sind das 93,3 Millionen Tonnen. Der enthaltene Metallinhalt nahm gegenüber der vorherigen Schätzung um 70% zu. Als wesentlichen Treiber nennt das Unternehmen verbesserte metallurgische Ausbringungsraten.

Wichtig ist dabei die richtige Lesart: 70% mehr Metallinhalt bedeutet nicht dasselbe wie 70% mehr Ressourcentonnage. Ebenso ist Kupferäquivalent nicht mit reinem Kupfergehalt gleichzusetzen. Die Kennzahl fasst mehrere Metalle unter bestimmten Preis- und Ausbringungsannahmen zusammen.

DRA Global arbeitet an der Selkirk-PEA. Das Management möchte den Projektwert monetarisieren. Ob, wann und zu welchen Bedingungen das gelingt, bleibt offen. Der strategische Reiz ist dennoch klar: Ein erfolgreicher Abschluss könnte die weitere Entwicklung von NexMetals unterstützen, ohne zwingend neue Aktien auszugeben.

Welche Meldungen für die NexMetals-Aktie jetzt wirklich zählen

Die Geschichte bietet mehrere mögliche Fortschritte. Nicht jeder besitzt jedoch dieselbe Aussagekraft. Für eine nüchterne Bewertung lohnt sich eine klare Reihenfolge:

Verbindliche Finanzierung: Welche Mittel fließen tatsächlich zu, zu welchen Bedingungen und für welchen Zeitraum? Konkrete Selkirk-Transaktion: Wird aus dem Monetarisierungsziel eine belastbare Vereinbarung? Ergebnisse aus dem Verbindungskorridor: Werden die geologischen Hinweise durch weitere mineralisierte Bohrabschnitte und größere Mächtigkeiten gestützt? Höherklassifizierung bei Selebi Main: Wie erfolgreich werden abgeleitete Ressourcen durch Verdichtungsbohrungen besser abgesichert? Förderkonzept und PEA-Zeitplan: Welche Variante wird bevorzugt, und wann folgen wirtschaftliche Kennzahlen? Metallurgische Fortschritte: Verbessert sich die Nickel-Ausbringung mit einer für den späteren Betrieb repräsentativen Materialmischung?

NexMetals Mining Corp. (WKN: A41ALY | ISIN: CA65346E2042 | NASDAQ: NEXM) hat bei Selebi eine deutlich stärkere Ressourcenbasis geschaffen. Bei North kommt höhere geologische Sicherheit hinzu. Bei Main treibt die Flexure Zone das Wachstum. Und zwischen beiden Lagerstätten verdichten sich die Hinweise auf einen bislang nur teilweise untersuchten Zusammenhang.

Das ist eine ausgesprochen spannende Ausgangslage. Nicht, weil der Erfolg bereits feststeht. Sondern weil mehrere konkrete Entwicklungen neue Möglichkeiten eröffnen: vorhandene Untertageinfrastruktur, steigende Gehalte, zusätzliche Explorationsziele und ein zweites Projekt, dessen Monetarisierung finanziellen Spielraum schaffen könnte.

Der nächste große Schritt muss nun aus Potenzial Planung machen. Finanzierung sichern. Fördervarianten vergleichen. Metallurgie verbessern. Und die wirtschaftlichen Ergebnisse vorlegen.

Gelingt diese Verbindung, könnte aus dem Ressourcenwachstum eine wesentlich klarer bewertbare Entwicklungschance werden. Bis dahin bleibt NexMetals ein spekulativer Rohstoffentwickler mit erheblichen Möglichkeiten und ebenso realen Finanzierungs- und Umsetzungsrisiken.

Fazit: NexMetals Mining - gewaltiges Rohstoffpotenzial und die Chance auf eine fundamentale Neubewertung

Manchmal sind es nicht die Unternehmen, die völlig neue Lagerstätten entdecken, sondern diejenigen, die das enorme Potenzial bereits bekannter Rohstoffvorkommen neu erschließen, die an der Börse für besonders spannende Geschichten sorgen. NexMetals Mining könnte genau zu dieser Kategorie gehören.

Was das Unternehmen in Botswana vorzuweisen hat, verdient aus unserer Sicht besondere Aufmerksamkeit. Zwei ehemals produzierende Kupfer-Nickel-Minen, eine vorhandene Bergbauinfrastruktur, eine erheblich gewachsene Ressourcenbasis und geologische Hinweise darauf, dass das bislang bekannte Mineralisierungssystem noch längst nicht vollständig verstanden ist. Diese Kombination bietet eine bemerkenswerte Ausgangslage.

Die Zahlen sprechen dabei eine deutliche Sprache: Allein bei Selebi Main konnte NexMetals seine geschätzte Ressourcentonnage um rund 72% auf 32,47 Millionen Tonnen steigern. Die enthaltene Kupfermenge erhöhte sich um etwa 55%, während die Nickelmenge sogar um beeindruckende 91% zulegte. Zusammen mit den jüngsten Fortschritten bei Selebi North gewinnt das gesamte Projekt zunehmend an Größe und geologischer Substanz.

Doch die möglicherweise größte Überraschung könnte noch bevorstehen.

Besonders spannend erscheint uns der rund 1,5 Kilometer lange mineralisierte Korridor zwischen Selebi Main und Selebi North. Die jüngsten Bohrergebnisse, darunter 7,55 Meter mit 6,48% Kupferäquivalent, unterstreichen das Potenzial hochgradiger Mineralisierung. Sollte es NexMetals gelingen, in diesem Bereich weitere mächtige, zusammenhängende Sulfidzonen nachzuweisen, könnte sich die Größenordnung des Projekts nochmals verändern.

Auch Selkirk sollte keinesfalls unterschätzt werden. Mit insgesamt 93,3 Millionen Tonnen angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen besitzt NexMetals ein zweites bedeutendes Projekt. Eine erfolgreiche Monetarisierung könnte zusätzliche finanzielle Mittel freisetzen und die weitere Entwicklung von Selebi unterstützen. Gerade für ein Unternehmen in der kapitalintensiven Entwicklungsphase wäre dies ein strategisch wichtiger Schritt.

Hinzu kommt das langfristige Marktumfeld. Kupfer und Nickel gehören zu den Rohstoffen, deren Bedeutung für Elektrifizierung, Infrastruktur, Energieversorgung und industrielle Wertschöpfung kaum überschätzt werden kann. Unternehmen, die große Lagerstätten dieser Metalle kontrollieren und einen glaubwürdigen Weg in Richtung Produktion aufzeigen können, könnten deshalb in den kommenden Jahren verstärkt das Interesse strategischer Investoren und größerer Bergbaukonzerne auf sich ziehen.

Für die Aktie von NexMetals könnte sich daraus ein erheblicher Bewertungshebel ergeben.

Denn an der Börse wird nicht allein die Menge der im Boden befindlichen Metalle honoriert. Entscheidend ist vielmehr, wie wahrscheinlich ihre wirtschaftliche Förderung erscheint. Mit jeder erfolgreichen Bohrkampagne, jeder besseren Ressourceneinstufung, jeder metallurgischen Verbesserung und jedem Fortschritt bei der Finanzierung könnte sich dieses Bild weiter verändern.

Allerdings darf bei aller Begeisterung nicht vergessen werden, dass Mineralressourcen noch keine wirtschaftlich abbaubaren Reserven darstellen. Die tatsächliche Rentabilität, der erforderliche Kapitalaufwand und die Finanzierung einer möglichen Wiederinbetriebnahme müssen erst belastbar nachgewiesen werden. Zudem können weitere Kapitalmaßnahmen zu einer Verwässerung bestehender Aktionäre führen.

Dennoch: NexMetals verfügt über etwas, das viele kleinere Explorationsunternehmen erst mühsam aufbauen müssen - eine bereits umfangreiche Rohstoffbasis, bestehende Infrastruktur und eine Reihe konkreter Möglichkeiten, zusätzlichen Unternehmenswert zu erschließen.

Für spekulativ orientierte Anleger könnte gerade die aktuelle Entwicklungsphase interessant sein. Sollte es dem Management gelingen, das geologische Potenzial von Selebi weiter zu bestätigen, die wirtschaftliche Perspektive der Projekte zu konkretisieren und gleichzeitig eine attraktive Lösung für Selkirk zu finden, wäre eine fundamentale Neubewertung der Gesellschaft durchaus vorstellbar.

Unser Fazit: NexMetals Mining Corp. (WKN: A41ALY | ISIN: CA65346E2042 | NASDAQ: NEXM) ist weit mehr als eine klassische Wette auf den nächsten Bohrtreffer. Das Unternehmen vereint eine bereits bedeutende Kupfer-Nickel-Ressourcenbasis mit zusätzlichem Explorationspotenzial und der strategischen Perspektive einer zukünftigen Wiederaufnahme der Produktion. Der Weg dorthin bleibt anspruchsvoll und risikobehaftet. Doch sollten sich die bisherigen Fortschritte fortsetzen und in wirtschaftlich belastbare Ergebnisse übersetzen lassen, könnte NexMetals zu den besonders interessanten Entwicklungsunternehmen im internationalen Kupfer-Nickel-Sektor zählen.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht mehr nur, wie viele Rohstoffe NexMetals im Boden hat - sondern welchen wirtschaftlichen Wert das Unternehmen daraus tatsächlich erschließen kann. Genau hier könnte die nächste große Chance für die Aktie liegen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

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