Folgende Geschaefte in der ISIN LU1829219XXX, Wertpapier-Name: MUL AMUN EST BANK ETF ACC, wurden von Amts wegen aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
LU1829219XXX 27.10.2026 08:06:08 600 4,70 EUR
LU1829219XXX 27.10.2026 08:17:09 600 6,00 EUR
LU1829219XXX 27.10.2026 08:20:32 600 6,00 EUR
LU1829219XXX 27.10.2026 08:23:33 600 6,00 EUR
LU1829219XXX 27.10.2026 08:27:25 200 4,84 EUR
LU1829219XXX 27.10.2026 08:45:09 20 4,90 EUR
LU1829219XXX 27.10.2026 08:49:08 20 4,90 EUR
LU1829219XXX 27.10.2026 08:51:50 20 4,90 EUR
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
LU1829219XXX 27.10.2026 08:06:08 600 4,70 EUR
LU1829219XXX 27.10.2026 08:17:09 600 6,00 EUR
LU1829219XXX 27.10.2026 08:20:32 600 6,00 EUR
LU1829219XXX 27.10.2026 08:23:33 600 6,00 EUR
LU1829219XXX 27.10.2026 08:27:25 200 4,84 EUR
LU1829219XXX 27.10.2026 08:45:09 20 4,90 EUR
LU1829219XXX 27.10.2026 08:49:08 20 4,90 EUR
LU1829219XXX 27.10.2026 08:51:50 20 4,90 EUR
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