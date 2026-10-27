SUSS hat seine Umsatz- und EBIT-Margenprognose für das Geschäftsjahr 2026 gesenkt. Hintergrund sind vorübergehende Beeinträchtigungen durch die geplante Produktionsverlagerung, Restrukturierungskosten sowie anhaltende Komponentenengpässe. Während lieferkettenbedingte Verzögerungen nun teilweise bis ins Geschäftsjahr 2027 reichen dürften und die Unsicherheit hinsichtlich des Auftragsbestandsabbaus erhöhen, bleibt die zugrunde liegende Nachfrage robust. Ein erneut starker Auftragseingang im dritten Quartal ließ den Auftragsbestand auf ein neues Rekordniveau steigen. Wir haben unsere Schätzungen für 2026 gesenkt, gleichzeitig jedoch unsere Umsatzprognosen für 2027/28 angehoben und aufgrund der anhaltenden Umsetzungsrisiken einen vorsichtigeren Margenverlauf unterstellt. Nach dem Kursrückgang von rund 10% wird die Aktie auf Basis unserer überarbeiteten Schätzungen mit weniger als dem 8-Fachen des für 2027 erwarteten EV/EBIT bewertet, was wir trotz der kurzfristigen Unsicherheiten weiterhin als attraktiv erachten. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR 110,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suss-microtec-se
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