Bitcoin hat sechs Handelstage in Folge im Minus geschlossen. Am heutigen Dienstagmorgen kostete die Kryptowährung 79.568 US$. Sie notiert damit 8,0% unter dem Monatshoch von 86.490 US$ vom 5. Oktober und ist unter die Spanne von 80.000 bis 87.000 US$ gerutscht, in der sie rund einen Monat lang gependelt war. Noch in dieser Woche folgen der Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch und ein großer Optionsverfall am Freitag. Ist das schon eine günstige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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