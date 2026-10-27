Die Xiaomi-Aktie findet nach dem jüngsten Kurssprung offenbar keinen Weg aus ihrer anhaltenden Schwächephase und notiert aktuell bei 2,93 €. In meiner Analyse vom 16. Oktober hatte ich trotz des damaligen Kursgewinns von rund +10% ausdrücklich vor einer Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends gewarnt. Tatsächlich erwies sich die Erholung als wenig nachhaltig und inzwischen gerät der Titel erneut unter Verkaufsdruck. Der Widerstand bei 3,14 € ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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