Berlin (ots) -- Fernreisen zum Fest: Flüge von Deutschland nach Lima kosten 29 Prozent weniger als im- Vorjahr Flexibilität zahlt sich aus: Wer zur richtigen Zeit abfliegt, kann bis zu 22 Prozent sparenWeihnachten und Silvester unter Palmen: Wer über die Feiertage eine Fernreise plant, der kann bei einigen Destinationen im Vergleich zum Vorjahr deutlich sparen. Das zeigt der neue Travel Check-in (https://www.kayak.de/news/reisetrends-weihnachten/)von KAYAK (https://www.kayak.de/flights), einer führenden Reisesuchmaschine. So sind Flüge nach Lima in Peru aktuell durchschnittlich 29 Prozent günstiger als im Vorjahr.Auch Kairo ist in diesem Jahr ein attraktives Ziel für preisbewusste deutsche Urlauber: Flüge in die ägyptische Metropole kosten durchschnittlich 18 Prozent weniger als im Vorjahr. Die tropische Insel Mauritius lockt hingegen mit aktuell um 14 Prozent günstigeren Flügen nach Port Louis. Statt Weihnachtsmarkt und Winterjacke lassen sich hier die Feiertage somit bei hochsommerlichen Temperaturen verbringen.Weihnachten in Europa: Mailand, Rom und Wien besonders günstigFür eine Auszeit über die Feiertage muss es aber nicht gleich eine Fernreise sein. Auch viele europäische Destinationen lassen sich in diesem Jahr zu attraktiven Preisen erreichen. Besonders günstig ist laut KAYAK-Daten ein Hin- und Rückflug nach Mailand: Im Durchschnitt finden Reisende Flugtickets für 116 Euro, sieben Prozent weniger als noch im vergangenen Jahr.Auch Rom ist mit durchschnittlich 169 Euro für Hin- und Rückflug eine günstige Option. Die Flugpreise aus Deutschland liegen sieben Prozent unter dem Vorjahresniveau. Wer eine traditionellere Weihnachtsatmosphäre bevorzugt, der fliegt am besten nach Wien. Flüge in die österreichische Hauptstadt kosten im Schnitt 170 Euro und sind damit sechs Prozent günstiger als 2025.Noch deutlicher fällt der Preisrückgang bei Flügen nach Catania auf Sizilien aus. Mit durchschnittlich 240 Euro sind Hin- und Rückflüge aus und nach Deutschland aktuell 14 Prozent günstiger als im vergangenen Jahr. Auch die portugiesische Atlantikinsel Madeira ist mit durchschnittlich 510 Euro für Hin- und Rückflug um zwölf Prozent günstiger im Vergleich zum Vorjahr und damit eine Überlegung wert.Der richtige Abflugtag kann 22 Prozent Ersparnis bringenNicht nur das Reiseziel, sondern auch das Abflugdatum kann einen erheblichen Unterschied beim Reisebudget machen. Wer vor Weihnachten ins Ausland fliegen möchte, der sollte sich insbesondere den 21. Dezember vormerken. Internationale Hin- und Rückflüge kosten bei Abflug an diesem Tag im Schnitt 22 Prozent weniger als am 19. Dezember, dem derzeit teuersten Abflugtag im untersuchten Zeitraum.Auch eine Abreise direkt an Heiligabend kann sich preislich lohnen. Wer dagegen am 23. Dezember fliegen möchte, der muss laut den KAYAK-Suchdaten mit besonders vielen anderen Reisenden rechnen. Dieser Tag verzeichnet die höchste Zahl an Flugsuchen für internationale Abflüge.Noch mehr Spartipps für den Weihnachtsurlaub und Trendreiseziele gibt es im neuen KAYAK Travel Check-in Winter 2026 (https://www.kayak.de/news/reisetrends-weihnachten/).Methodik:Die Reisedaten für Weihnachten und Silvester basieren auf Flug- und Hotelsuchen auf KAYAK.de und den verbundenen Marken zwischen dem 01.04.2026 und dem 01.09.2026 für Reisen zwischen dem 19.12.2026 und dem 09.01.2027. Sie werden verglichen mit Suchanfragen zwischen dem 01.04.2025 und dem 01.09.2025 für Reisen zwischen dem 20.12.2025 und dem 10.01.2026. Bei allen Flügen handelt es sich um Durchschnittspreise für Hin- und Rückflüge in der Economy Class. Alle Hotelpreise sind Durchschnittspreise pro Nacht. Preise können schwanken und Ersparnisse sind nicht garantiert. Prozentangaben für Preisänderungen sind ungefähre Werte.Über KAYAKKAYAK (https://www.kayak.de/), Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist eine führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen dabei, Hunderte von Optionen auf einen Blick zu vergleichen - von Fluggesellschaften und Hotels bis hin zu Online-Reisebüros -, um den perfekten Flug, die ideale Unterkunft, den optimalen Mietwagen und das passende Urlaubspaket zu finden. Millionen Reisende vertrauen der KAYAK-App für eine nahtlose Reiseplanung auf iOS (https://apps.apple.com/de/app/kayak-fl%C3%BCge-hotels-autos/id305204535) und Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kayak.android&gl=de&hl=de). Wir unterstützen auch Geschäftsreisende mit unserer Lösung für Geschäftsreisen (https://www.kayak.de/business).Pressekontakt:Schwartz Public Relations GmbHFlorian Stark / Jennifer MünsterSendlinger Straße 42 AD-80331 MünchenTel.: +49 (0)89-211 871 -66 / -60E-Mail: kayak@schwartzpr.deWeb: www.schwartzpr.deOriginal-Content von: KAYAK Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112284/6378627