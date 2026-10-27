EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAP SE / Aktienrückkauf

SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



27.10.2026 / 11:37 CET/CEST

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SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Information zum Aktienrückkaufprogramm 2026 - 13. Zwischenmeldung

Walldorf, den 27.10.2026

Im Zeitraum vom 19.10.2026 bis einschließlich zum 23.10.2026 wurden insgesamt 42.848

Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der SAP SE auf XETRA erworben.

Dabei wurden täglich jeweils insgesamt folgende Stückzahlen zu den folgenden Durchschnittskursen und in folgenden aggregierten Volumina zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl der Aktien Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)* 2026-10-19 10.000 199,35 1.993.506,00 2026-10-20 10.000 201,57 2.015.686,00 2026-10-21 10.000 205,86 2.058.571,00 2026-10-22 2.848 207,41 590.704,82 2026-10-23 10.000 213,47 2.134.734,00 Total 42.848 205,53 8.793.201,82

* Ohne Erwerbsnebenkosten.

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages sind auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht unter https://www.sap.com/investors/de.html (dort unter der Rubrik Aktie/Aktienrückkäufe).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes bis einschließlich zum 23.10.2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 9.086.956 Stück.

SAP SE

Der Vorstand